КНДР має до 2000 кг збагаченого урану, здатного створити сотні ядерних боєприпасів - міністр об'єднання Чун
Київ • УНН
Міністр об'єднання Південної Кореї заявив, що КНДР володіє до 2000 кг високозбагаченого урану, закликаючи до відновлення переговорів зі США. Пхеньян розширює ядерний потенціал, а санкції не змушують його відмовитися від програми ядерної зброї.
Міністр об’єднання Південної Кореї Чун Дон Йон заявив, що Північна Корея, ймовірно, володіє до 2000 кілограмів високозбагаченого урану, що здатний стати основою для сотень ядерних боєприпасів. Він підкреслив, що останніми роками Пхеньян активно розширював свій ядерний потенціал, і наразі центрифуги працюють у чотирьох місцях, накопичуючи матеріали. Про це повідомляє Yonhap News, пише УНН.
Деталі
За словами Чуна, уран із 90% збагачення та більше – достатній для створення однієї ядерної бомби вже з 10–12 кг. Міністр зазначив, що міжнародні санкції наразі не здатні змусити Північну Корею відмовитися від програми ядерної зброї. Він закликав до відновлення переговорів між США та Пхеньяном, вважаючи їх потенційним "проривом" у застопорених зусиллях з денуклеаризації та можливістю відновлення міжкорейських контактів.
Чун додав, що уряд Південної Кореї робить усе можливе для створення умов для діалогу між Пхеньяном і Вашингтоном. Він також повідомив, що ведуться переговори щодо призупинення військових навчань поблизу демілітаризованої зони, аби знизити напруженість до відновлення угод про безпеку на кордоні.
Водночас лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив готовність відновити переговори з США за умови скасування вимог до денуклеаризації, проте виключив діалог із Сеулом та можливість об’єднання Корей.
Адміністрація президента Південної Кореї Лі Дже Мена продовжує наполягати на мирному врегулюванні конфлікту через діалог та дипломатію, підтримуючи будь-які кроки щодо заморожування ядерних програм як проміжний етап на шляху до остаточної денуклеаризації.
Нагадаємо
КНДР відмовилася виконувати вимоги США щодо денуклеаризації, наголосивши, що її статус ядерної держави є "незворотним" і закріплений у конституції країни.
Південна Корея отримала розвідувальні дані, які вказують на можливу поставку Пхеньяну ядерного реактора з росії.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян готовий вести переговори, якщо США припинять вимагати від країни відмови від ядерної зброї.