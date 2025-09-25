$41.410.03
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 25827 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 24076 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 49721 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 50777 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 71452 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 53917 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46780 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42110 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталі
24 вересня, 11:04 • 72427 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
КНДР має до 2000 кг збагаченого урану, здатного створити сотні ядерних боєприпасів - міністр об'єднання Чун

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Міністр об'єднання Південної Кореї заявив, що КНДР володіє до 2000 кг високозбагаченого урану, закликаючи до відновлення переговорів зі США. Пхеньян розширює ядерний потенціал, а санкції не змушують його відмовитися від програми ядерної зброї.

КНДР має до 2000 кг збагаченого урану, здатного створити сотні ядерних боєприпасів - міністр об'єднання Чун

Міністр об’єднання Південної Кореї Чун Дон Йон заявив, що Північна Корея, ймовірно, володіє до 2000 кілограмів високозбагаченого урану, що здатний стати основою для сотень ядерних боєприпасів. Він підкреслив, що останніми роками Пхеньян активно розширював свій ядерний потенціал, і наразі центрифуги працюють у чотирьох місцях, накопичуючи матеріали. Про це повідомляє Yonhap News, пише УНН.

Деталі

За словами Чуна, уран із 90% збагачення та більше – достатній для створення однієї ядерної бомби вже з 10–12 кг. Міністр зазначив, що міжнародні санкції наразі не здатні змусити Північну Корею відмовитися від програми ядерної зброї. Він закликав до відновлення переговорів між США та Пхеньяном, вважаючи їх потенційним "проривом" у застопорених зусиллях з денуклеаризації та можливістю відновлення міжкорейських контактів.

Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином 26.08.25, 02:52 • 3686 переглядiв

Чун додав, що уряд Південної Кореї робить усе можливе для створення умов для діалогу між Пхеньяном і Вашингтоном. Він також повідомив, що ведуться переговори щодо призупинення військових навчань поблизу демілітаризованої зони, аби знизити напруженість до відновлення угод про безпеку на кордоні.

Водночас лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив готовність відновити переговори з США за умови скасування вимог до денуклеаризації, проте виключив діалог із Сеулом та можливість об’єднання Корей.

Кім Чен Ин і Трамп зберігають "непогані" відносини, але КНДР не відмовиться від ядерної програми 29.07.25, 18:27 • 3663 перегляди

Адміністрація президента Південної Кореї Лі Дже Мена продовжує наполягати на мирному врегулюванні конфлікту через діалог та дипломатію, підтримуючи будь-які кроки щодо заморожування ядерних програм як проміжний етап на шляху до остаточної денуклеаризації.

Нагадаємо

КНДР відмовилася виконувати вимоги США щодо денуклеаризації, наголосивши, що її статус ядерної держави є "незворотним" і закріплений у конституції країни. 

Південна Корея отримала розвідувальні дані, які вказують на можливу поставку Пхеньяну ядерного реактора з росії. 

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян готовий вести переговори, якщо США припинять вимагати від країни відмови від ядерної зброї.

Степан Гафтко

