КНДР имеет до 2000 кг обогащенного урана, способного создать сотни ядерных боеприпасов - министр объединения Чун

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Министр объединения Южной Кореи заявил, что КНДР обладает до 2000 кг высокообогащенного урана, призывая к возобновлению переговоров с США. Пхеньян расширяет ядерный потенциал, а санкции не заставляют его отказаться от программы ядерного оружия.

КНДР имеет до 2000 кг обогащенного урана, способного создать сотни ядерных боеприпасов - министр объединения Чун

Министр объединения Южной Кореи Чун Дон Ён заявил, что Северная Корея, вероятно, обладает до 2000 килограммов высокообогащенного урана, способного стать основой для сотен ядерных боеприпасов. Он подчеркнул, что в последние годы Пхеньян активно расширял свой ядерный потенциал, и сейчас центрифуги работают в четырех местах, накапливая материалы. Об этом сообщает Yonhap News, пишет УНН.

Детали

По словам Чуна, уран с 90% обогащения и более – достаточен для создания одной ядерной бомбы уже из 10–12 кг. Министр отметил, что международные санкции пока не способны заставить Северную Корею отказаться от программы ядерного оружия. Он призвал к возобновлению переговоров между США и Пхеньяном, считая их потенциальным "прорывом" в застопорившихся усилиях по денуклеаризации и возможностью возобновления межкорейских контактов.

Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном26.08.25, 02:52 • 3686 просмотров

Чун добавил, что правительство Южной Кореи делает все возможное для создания условий для диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Он также сообщил, что ведутся переговоры о приостановке военных учений вблизи демилитаризованной зоны, чтобы снизить напряженность до возобновления соглашений о безопасности на границе.

В то же время лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность возобновить переговоры с США при условии отмены требований к денуклеаризации, однако исключил диалог с Сеулом и возможность объединения Корей.

Ким Чен Ын и Трамп сохраняют "неплохие" отношения, но КНДР не откажется от ядерной программы29.07.25, 18:27 • 3663 просмотра

Администрация президента Южной Кореи Ли Джэ Мёна продолжает настаивать на мирном урегулировании конфликта через диалог и дипломатию, поддерживая любые шаги по замораживанию ядерных программ как промежуточный этап на пути к окончательной денуклеаризации.

Напомним

КНДР отказалась выполнять требования США по денуклеаризации, подчеркнув, что ее статус ядерной державы является "необратимым" и закреплен в конституции страны. 

Южная Корея получила разведывательные данные, указывающие на возможную поставку Пхеньяну ядерного реактора из России. 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готов вести переговоры, если США прекратят требовать от страны отказа от ядерного оружия.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ким Чен Ын
Сеул
Пхеньян
Дональд Трамп
Северная Корея
Южная Корея
Соединённые Штаты