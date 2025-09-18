Південна Корея: КНДР могла отримати ядерний реактор від росії

Південна Корея отримала розвідувальні дані, які свідчать про те, що Пхеньян міг отримати від москви ядерний реактор. Про це повідомляє Korea Joong Ang Daily, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що якщо ця інформація підтвердиться, це матиме значні наслідки для відносин між Сеулом і Кремлем, а також для глобальної безпеки.

За даними видання, модулі включають реактор, турбіну та систему охолодження - основні компоненти ядерної рушійної установки. Це підвищує ймовірність того, що Північна Корея отримала цілу рушійну систему, включаючи функціонуючий реактор. Модулі були не нещодавно виготовлені, а взяті зі списаних російських підводних човнів.

З минулого року Північна Корея наполегливо запитує у росії технології атомних підводних човнів та сучасні винищувачі. росія спочатку неохоче, але, схоже, погодилася надати їх цього року - цитує ЗМІ джерело в уряді Південної Кореї.

Вказується, що Північна Корея розглядає будівництво атомних підводних човнів як національний пріоритет, враховуючи володіння стратегічними атомними підводними човнами, здатними завдати удару по Сполучених Штатах, як завершення своїх ядерних зусиль.

Нагадаємо

Днями Пхеньян заявив, що володіння ядерною зброєю є вимушеним кроком для захисту від американської загрози. КНДР вважає свій статус ядерної держави закріпленим у конституції та незворотним.

