Південна Корея: КНДР могла отримати ядерний реактор від росії

$41.190.02
48.770.12
ukenru
19:49 • 1818 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
17:45 • 7416 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 16882 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 27150 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 37962 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 23837 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 20344 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 31449 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16039 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 50090 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.1м/с
78%
754мм
Популярнi новини
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 24502 перегляди
Lexus представив найгламурніший позашляховик у світі Glam LX із салоном-гардеробноюPhoto18 вересня, 12:45 • 4312 перегляди
Коломойському не повернуть паспорт України: Верховний Суд поставив крапку у справі15:35 • 11563 перегляди
Ворожі дрони зафіксовані на Київщині, ППО працює по цілях15:46 • 6800 перегляди
Зарізав знайомих і приховав тіла у підвалі: киянина судитимуть за подвійне вбивство16:03 • 5886 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 24551 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 37961 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 31670 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 31449 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 50089 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Київська область
Реклама
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18:24 • 2418 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 27270 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 26537 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 26643 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 25013 перегляди
Актуальне
TikTok
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Південна Корея: КНДР могла отримати ядерний реактор від росії

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Південна Корея отримала розвідувальні дані про можливе отримання КНДР ядерного реактора від росії, що може мати значні наслідки для глобальної безпеки. Модулі реактора, ймовірно, були взяті зі списаних російських підводних човнів.

Південна Корея: КНДР могла отримати ядерний реактор від росії

Південна Корея отримала розвідувальні дані, які свідчать про те, що Пхеньян міг отримати від москви ядерний реактор. Про це повідомляє Korea Joong Ang Daily, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що якщо ця інформація підтвердиться, це матиме значні наслідки для відносин між Сеулом і Кремлем, а також для глобальної безпеки.

За даними видання, модулі включають реактор, турбіну та систему охолодження - основні компоненти ядерної рушійної установки. Це підвищує ймовірність того, що Північна Корея отримала цілу рушійну систему, включаючи функціонуючий реактор. Модулі були не нещодавно виготовлені, а взяті зі списаних російських підводних човнів.

З минулого року Північна Корея наполегливо запитує у росії технології атомних підводних човнів та сучасні винищувачі. росія спочатку неохоче, але, схоже, погодилася надати їх цього року

- цитує ЗМІ джерело в уряді Південної Кореї.

Вказується, що Північна Корея розглядає будівництво атомних підводних човнів як національний пріоритет, враховуючи володіння стратегічними атомними підводними човнами, здатними завдати удару по Сполучених Штатах, як завершення своїх ядерних зусиль.

Нагадаємо

Днями Пхеньян заявив, що володіння ядерною зброєю є вимушеним кроком для захисту від американської загрози. КНДР вважає свій статус ядерної держави закріпленим у конституції та незворотним.

КНДР оголосила про нову програму розвитку ядерних і традиційних збройних сил13.09.25, 07:36 • 6435 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Сеул
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки