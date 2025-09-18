Южная Корея: КНДР могла получить ядерный реактор от России

Южная Корея получила разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Пхеньян мог получить от Москвы ядерный реактор. Об этом сообщает Korea Joong Ang Daily, информирует УНН.

Отмечается, что если эта информация подтвердится, это будет иметь значительные последствия для отношений между Сеулом и Кремлем, а также для глобальной безопасности.

По данным издания, модули включают реактор, турбину и систему охлаждения - основные компоненты ядерной двигательной установки. Это повышает вероятность того, что Северная Корея получила целую двигательную систему, включая функционирующий реактор. Модули были не недавно изготовлены, а взяты из списанных российских подводных лодок.

С прошлого года Северная Корея настойчиво запрашивает у России технологии атомных подводных лодок и современные истребители. Россия сначала неохотно, но, похоже, согласилась предоставить их в этом году