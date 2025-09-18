$41.190.02
Южная Корея: КНДР могла получить ядерный реактор от России

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Южная Корея получила разведывательные данные о возможном получении КНДР ядерного реактора от России, что может иметь значительные последствия для глобальной безопасности. Модули реактора, вероятно, были взяты списанных российских подводных лодок.

Южная Корея: КНДР могла получить ядерный реактор от России

Южная Корея получила разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Пхеньян мог получить от Москвы ядерный реактор. Об этом сообщает Korea Joong Ang Daily, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что если эта информация подтвердится, это будет иметь значительные последствия для отношений между Сеулом и Кремлем, а также для глобальной безопасности.

По данным издания, модули включают реактор, турбину и систему охлаждения - основные компоненты ядерной двигательной установки. Это повышает вероятность того, что Северная Корея получила целую двигательную систему, включая функционирующий реактор. Модули были не недавно изготовлены, а взяты из списанных российских подводных лодок.

С прошлого года Северная Корея настойчиво запрашивает у России технологии атомных подводных лодок и современные истребители. Россия сначала неохотно, но, похоже, согласилась предоставить их в этом году

- цитирует СМИ источник в правительстве Южной Кореи.

Указывается, что Северная Корея рассматривает строительство атомных подводных лодок как национальный приоритет, учитывая обладание стратегическими атомными подводными лодками, способными нанести удар по Соединенным Штатам, как завершение своих ядерных усилий.

Напомним

На днях Пхеньян заявил, что обладание ядерным оружием является вынужденным шагом для защиты от американской угрозы. КНДР считает свой статус ядерной державы закрепленным в конституции и необратимым.

КНДР объявила о новой программе развития ядерных и традиционных вооруженных сил13.09.25, 07:36 • 6435 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Сеул
Пхеньян
Северная Корея
Южная Корея
Соединённые Штаты