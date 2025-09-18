Южная Корея: КНДР могла получить ядерный реактор от России
Южная Корея получила разведывательные данные о возможном получении КНДР ядерного реактора от России, что может иметь значительные последствия для глобальной безопасности. Модули реактора, вероятно, были взяты списанных российских подводных лодок.
Южная Корея получила разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Пхеньян мог получить от Москвы ядерный реактор. Об этом сообщает Korea Joong Ang Daily, информирует УНН.
Отмечается, что если эта информация подтвердится, это будет иметь значительные последствия для отношений между Сеулом и Кремлем, а также для глобальной безопасности.
По данным издания, модули включают реактор, турбину и систему охлаждения - основные компоненты ядерной двигательной установки. Это повышает вероятность того, что Северная Корея получила целую двигательную систему, включая функционирующий реактор. Модули были не недавно изготовлены, а взяты из списанных российских подводных лодок.
С прошлого года Северная Корея настойчиво запрашивает у России технологии атомных подводных лодок и современные истребители. Россия сначала неохотно, но, похоже, согласилась предоставить их в этом году
Указывается, что Северная Корея рассматривает строительство атомных подводных лодок как национальный приоритет, учитывая обладание стратегическими атомными подводными лодками, способными нанести удар по Соединенным Штатам, как завершение своих ядерных усилий.
На днях Пхеньян заявил, что обладание ядерным оружием является вынужденным шагом для защиты от американской угрозы. КНДР считает свой статус ядерной державы закрепленным в конституции и необратимым.
