Північна Корея близька до створення ядерної ракети, здатної вразити США - президент Південної Кореї

Північна Корея перебуває на останньому етапі розробки міжконтинентальної балістичної ракети, яка може вразити Сполучені Штати ядерною зброєю. При цьому їй ще належить опанувати технологію повернення в атмосферу. Про це заявив у четвер президент Південної Кореї Лі Дже Мен, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Лі Дже Мен, який перебуває у Нью-Йорку для участі в Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, провів у четвер сесію з питань зв'язків з інвесторами на Нью-Йоркській фондовій біржі. Він пообіцяв зменшити ризики безпеки, пов'язані з Північною Кореєю, щоб залучити більше інвестицій та стимулювати економіку.

Чи то для переговорів зі США, чи то для власного режиму, вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти Сполучених Штатів, нести ядерну бомбу та бомбити Сполучені Штати. Схоже, вони ще не досягли успіху, але вони перебувають на завершальному етапі, залишилася лише так звана технологія повернення в атмосферу. Це також, ймовірно, буде вирішено найближчим часом - сказав Лі.

Кім Чен Ин назвав умову, за якої готовий до переговорів з США

Минулого року Північна Корея запустила свою найбільшу міжконтинентальну балістичну ракету, Хвасон-19, яка полетіла глибоко в космос. Експерти стверджують, що такі ракети здатні вразити будь-яку ціль у Сполучених Штатах, хоча здатність Північної Кореї направляти ракету та захищати боєголовку під час її повернення в атмосферу все ще під сумнівом.

Лі повторив, що президент США Дональд Трамп буде "єдиною" людиною, яка може бути переговорним партнером Північної Кореї. Трамп заявив у серпні, що хоче зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, можливо, вже цього року.

Лідер Південної Кореї, який обійняв посаду в червні, прагне покращити напружені відносини з Пхеньяном і запропонував діалог між двома Кореями, але Північна Корея відхилила такі заклики.

Давайте скоротимо ядерну зброю в середньостроковій перспективі. Давайте прагнути денуклеаризації в довгостроковій перспективі – сказав Лі Дже Мен.

Доповнення

Міністр об’єднання Південної Кореї Чун Дон Йон заявив, що Північна Корея, ймовірно, володіє до 2000 кілограмів високозбагаченого урану, який здатний стати основою для сотень ядерних боєприпасів. Він підкреслив, що останніми роками Пхеньян активно розширював свій ядерний потенціал, і наразі центрифуги працюють у чотирьох місцях, накопичуючи матеріали.