"Социалистический рай" и военный парад: Ким Чен Ын укрепляет власть на фоне войны РФ в Украине и противостояния США с Китаем
Ким Чен Ын пообещал превратить КНДР в "лучший социалистический рай в мире" в преддверии 80-летия Трудовой партии. Это событие отмечается военным парадом, на котором, вероятно, будет продемонстрировано новейшее оружие.
В годовщину 80-летия Трудовой партии руководитель Северной Кореи заявляет об успехах последних лет, несмотря на санкции и международную изоляцию. В материале DW указывается война России против Украины, как катализатор статуса, который на сегодня позволяет Ким Чен Ыну подчеркивать свою власть и обещать "золотые горы" социалистической жизни в КНДР.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил накануне пятничного празднования 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии, в которой высоко оценил то, что он назвал борьбой своей страны против военной угрозы, возглавляемой США, и пообещал превратить Северную Корею в "лучший социалистический рай в мире".
80-летие Трудовой партии Кореи и собственные успехи последних лет в Пхеньяне отмечают масштабным военным парадом. Во время парада на трибуне рядом с Кимом будут находиться премьер-министр Китая Ли Цян и бывший президент России Дмитрий Медведев, пишет DW.
Издание рассматривает в своем материале факт того, что укрепление власти Кима и его влияния может быть связано с российским вторжением в Украину. Также весомый вклад вносят перипетии в контексте экономического противостояния между США и Китаем.
Благодаря этому Северная Корея превратилась в важного партнера
Изменения позволили Киму ослабить оковы экономических санкций, наложенных Советом Безопасности ООН за ядерные и ракетные испытания, а Россия поставляет Северной Корее топливо и продовольствие. Китай, вероятно, также больше не соблюдает санкции так строго, как раньше, резюмирует издание.
Таким образом кульминацией мероприятий по случаю годовщины Северной Кореи на сегодняшний день станет военный парад. Он состоится в пятницу, 10 октября на площади в Пхеньяне. Следует ожидать демонстрацию некоторых новейших и самых современных видов оружия, направленных против США и их союзников.
Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готовит новые военные шаги в ответ на рост военной активности США на Корейском полуострове.