"Соціалістичний рай" та військовий парад: Кім Чен Ин зміцнює владу на тлі війни рф в Україні та протистояння США з Китаєм
Київ • УНН
Кім Чен Ин пообіцяв перетворити КНДР на "найкращий соціалістичний рай у світі" напередодні 80-річчя Трудової партії. Ця подія відзначається військовим парадом, на якому, ймовірно, буде продемонстровано новітню зброю.
У річницю 80-річчя Трудової партії керівник Північної Кореї стверджує про успіхи останніх років, незважаючи на санкції та міжнародну ізоляцію. У матеріалі DW вказується війна росії проти України, як каталізатор статусу, який на сьогодні дозволяє Кім Чен Ину підкреслювати свою владу та обіцяти "золоті гори" соціалістичного життя в КНДР.
Передає УНН із посиланням на Deutsche Welle та Іndependent.
Деталі
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин виступив напередодні п'ятничного святкування 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії, у якій високо оцінив те, що він назвав боротьбою своєї країни проти військової загрози, що очолюється США, і пообіцяв перетворити Північну Корею на "найкращий соціалістичний рай у світі".
80-річчя Трудової партії Кореї та власні успіхи останніх років у Пхеньяні свтякують масштабним військовим парадом. Під час параду на трибуні поруч з Кімом будуть перебувати прем'єр-міністр Китаю Лі Цян і колишній президент росії Дмитро Медведєв, пише DW.
Видання розглядає у своєму матеріалі факт того, що зміцнення влади Кіма та його впливу може бути пов'язане з російським вторгненням в Україну. Також вагомий внесок роблять перипетії у контексті економічного протистояння між США та Китаєм.
Завдяки цьому Північна Корея перетворилася на важливого партнера
Зміни дозволили Кіму послабити кайдани економічних санкцій, накладених Радою Безпеки ООН за ядерні та ракетні випробування, а росія постачає Північній Кореї паливо та продовольство. Китай, ймовірно, також більше не дотримується санкцій так суворо, як раніше, резюмує видання.
рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної Кореї03.10.25, 06:06 • 11689 переглядiв
Таким чином кульмінацією заходів з нагоди річниці Північної Кореї на сьогоднішній день стане військовий парад. Він відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня на площі у Пхеньяні. Слід очікувати демонстрацію деяких найновіших та найсучасніших видів зброї, спрямованих проти США та їхніх союзників.
Нагадаємо
Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян готує нові військові кроки у відповідь на зростання військової активності США на Корейському півострові.