"Соціалістичний рай" та військовий парад: Кім Чен Ин зміцнює владу на тлі війни рф в Україні та протистояння США з Китаєм

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Кім Чен Ин пообіцяв перетворити КНДР на "найкращий соціалістичний рай у світі" напередодні 80-річчя Трудової партії. Ця подія відзначається військовим парадом, на якому, ймовірно, буде продемонстровано новітню зброю.

"Соціалістичний рай" та військовий парад: Кім Чен Ин зміцнює владу на тлі війни рф в Україні та протистояння США з Китаєм

У річницю 80-річчя Трудової партії керівник Північної Кореї стверджує про успіхи останніх років, незважаючи на санкції та міжнародну ізоляцію. У матеріалі DW вказується війна росії проти України, як каталізатор статусу, який на сьогодні дозволяє Кім Чен Ину підкреслювати свою владу та обіцяти "золоті гори" соціалістичного життя в КНДР. 

Передає УНН із посиланням на Deutsche Welle та Іndependent.

Деталі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин виступив напередодні п'ятничного святкування 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії, у якій високо оцінив те, що він назвав боротьбою своєї країни проти військової загрози, що очолюється США, і пообіцяв перетворити Північну Корею на "найкращий соціалістичний рай у світі".

80-річчя Трудової партії Кореї та власні успіхи останніх років у Пхеньяні свтякують масштабним військовим парадом.  Під час параду на трибуні поруч з Кімом будуть перебувати прем'єр-міністр Китаю Лі Цян і колишній президент росії Дмитро Медведєв, пише DW.

Видання розглядає у своєму матеріалі факт того, що зміцнення влади Кіма та його впливу може бути пов'язане з російським вторгненням в Україну. Також вагомий внесок роблять перипетії у контексті економічного протистояння між США та Китаєм.

Завдяки цьому Північна Корея перетворилася на важливого партнера

- пише Deutsche Welle.

Зміни дозволили Кіму послабити кайдани економічних санкцій, накладених Радою Безпеки ООН за ядерні та ракетні випробування, а росія постачає Північній Кореї паливо та продовольство. Китай, ймовірно, також більше не дотримується санкцій так суворо, як раніше, резюмує видання.

рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної Кореї03.10.25, 06:06 • 11689 переглядiв

Таким чином кульмінацією заходів з нагоди річниці Північної Кореї на сьогоднішній день стане військовий парад. Він відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня на площі у Пхеньяні. Слід очікувати демонстрацію деяких найновіших та найсучасніших видів зброї, спрямованих проти США та їхніх союзників.

Нагадаємо

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян готує нові військові кроки у відповідь на зростання військової активності США на Корейському півострові.

Ігор Тележніков

