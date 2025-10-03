рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної Кореї

$41.220.08
48.370.07
ukenru
2 жовтня, 18:06 • 15507 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 36328 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 32895 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 24087 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 25492 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 26446 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 30359 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 31328 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27666 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 54428 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярнi новини
путін зробив низку суперечливих заяв про можливу передачу Україні ракет Tomahawk2 жовтня, 18:49 • 5472 перегляди
Мешканцям Запорізької області варто виїхати та перечекати активну фазу російського наступу - Андрющенко2 жовтня, 19:08 • 6238 перегляди
"Якщо рф "паперовий тигр", то що тоді НАТО?" - путін поставив під сумнів боєздатність Альянсу2 жовтня, 19:45 • 6750 перегляди
На лівому березі столиці працюють сили ППО, на місто йдуть ворожі дрони - мер2 жовтня, 19:59 • 6298 перегляди
Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині00:36 • 5664 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 29018 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 37645 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 38645 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 50311 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 54420 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Білл Клінтон
Метте Фредеріксен
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Франція
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 15759 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 58982 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 66929 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 48277 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 50689 перегляди
Актуальне
Truth Social
Dassault Mirage 2000
Dassault Rafale
АК-74
Шахед-136

рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної Кореї

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Супутникові знімки зафіксували рух судна Lady R у порту Расон, яке раніше підозрювали в перевезенні нелегальних вантажів з КНДР. Це може свідчити про відновлення прихованих поставок зброї до Росії після двомісячної паузи.

рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної Кореї

Росія може поновити приховані поставки зброї з Північної Кореї після двомісячної паузи. На це вказують нові супутникові знімки, де зафіксовано рух судна Lady R, яке раніше підозрювали в перевезенні нелегальних вантажів з КНДР. Про це інформує УНН з посиланням на видання NK Pro.  

Деталі

Аналіз супутникових знімків Planet Labs показав, що підсанкційне судно Lady R, раніше викрите в незаконних операціях зі зброєю, знову помічене в північно-східному порту Расон.

Це перша його поява за два місяці, і, на думку експертів, вона може свідчити про підготовку до чергового завантаження.

Вантажне судно Lady R в середу вивантажило вантажні контейнери в порту Расон, після того, як з 24 по 26 вересня, мабуть, готувалася до відправки в російському порту Східний

- пише видання.

Зазначається, що точний вміст контейнерів, які транспортуються з серпня 2023 року, залишається невизначеним. При цьому експерти припускають, що йдеться про військові поставки, які можуть здійснюватися не тільки морським шляхом, а й через залізничне сполучення між росією і Північною Кореєю.

На думку аналітиків, довге зберігання контейнерів на причалі без швидкого відвантаження може свідчити про їхню порожнечу або використання як прикриття для інших вантажів. Така тактика ускладнює відстеження справжнього призначення перевезень.

Нагадаємо

Південнокорейська розвідка повідомляє про 4,7 тисячі північнокорейських солдатів, загиблих або поранених у війні проти України. КНДР офіційно визнала відправку своїх військових до Росії.

путін: КНДР намагалася зупинити війну в Україні02.10.25, 19:30 • 3074 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Північна Корея
Україна