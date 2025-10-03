рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної Кореї

Росія може поновити приховані поставки зброї з Північної Кореї після двомісячної паузи. На це вказують нові супутникові знімки, де зафіксовано рух судна Lady R, яке раніше підозрювали в перевезенні нелегальних вантажів з КНДР. Про це інформує УНН з посиланням на видання NK Pro.

Деталі

Аналіз супутникових знімків Planet Labs показав, що підсанкційне судно Lady R, раніше викрите в незаконних операціях зі зброєю, знову помічене в північно-східному порту Расон.

Це перша його поява за два місяці, і, на думку експертів, вона може свідчити про підготовку до чергового завантаження.

Вантажне судно Lady R в середу вивантажило вантажні контейнери в порту Расон, після того, як з 24 по 26 вересня, мабуть, готувалася до відправки в російському порту Східний - пише видання.

Зазначається, що точний вміст контейнерів, які транспортуються з серпня 2023 року, залишається невизначеним. При цьому експерти припускають, що йдеться про військові поставки, які можуть здійснюватися не тільки морським шляхом, а й через залізничне сполучення між росією і Північною Кореєю.

На думку аналітиків, довге зберігання контейнерів на причалі без швидкого відвантаження може свідчити про їхню порожнечу або використання як прикриття для інших вантажів. Така тактика ускладнює відстеження справжнього призначення перевезень.

Нагадаємо

Південнокорейська розвідка повідомляє про 4,7 тисячі північнокорейських солдатів, загиблих або поранених у війні проти України. КНДР офіційно визнала відправку своїх військових до Росії.

