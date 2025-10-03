РФ, вероятно, возобновила тайные поставки оружия из Северной Кореи
Киев • УНН
Спутниковые снимки зафиксировали движение судна Lady R в порту Расон, которое ранее подозревали в перевозке нелегальных грузов из КНДР. Это может свидетельствовать о возобновлении скрытых поставок оружия в Россию после двухмесячной паузы.
Россия может возобновить скрытые поставки оружия из Северной Кореи после двухмесячной паузы. На это указывают новые спутниковые снимки, где зафиксировано движение судна Lady R, которое ранее подозревали в перевозке нелегальных грузов из КНДР. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание NK Pro.
Детали
Анализ спутниковых снимков Planet Labs показал, что подсанкционное судно Lady R, ранее уличенное в незаконных операциях с оружием, снова замечено в северо-восточном порту Расон.
Это первое его появление за два месяца, и, по мнению экспертов, оно может свидетельствовать о подготовке к очередной загрузке.
Грузовое судно Lady R в среду выгрузило грузовые контейнеры в порту Расон, после того, как с 24 по 26 сентября, по-видимому, готовилось к отправке в российском порту Восточный
Отмечается, что точное содержимое контейнеров, которые транспортируются с августа 2023 года, остается неопределенным. При этом эксперты предполагают, что речь идет о военных поставках, которые могут осуществляться не только морским путем, но и через железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей.
По мнению аналитиков, долгое хранение контейнеров на причале без быстрой отгрузки может свидетельствовать об их пустоте или использовании в качестве прикрытия для других грузов. Такая тактика затрудняет отслеживание истинного назначения перевозок.
Напомним
Южнокорейская разведка сообщает о 4,7 тысячи северокорейских солдат, погибших или раненых в войне против Украины. КНДР официально признала отправку своих военных в Россию.
