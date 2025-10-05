Кім Чен Ин анонсував нові військові заходи у Північній Кореї
Київ • УНН
Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про підготовку нових військових кроків через зростання активності США на Корейському півострові. Він зазначив, що КНДР вже спрямувала стратегічні ресурси на пріоритетні цілі безпеки.
Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян готує нові військові кроки у відповідь на зростання військової активності США на Корейському півострові. Про це інформує Reuters з посиланням на державну агенцію KCNA, передає УНН.
Деталі
Під час виступу на військовій виставці з нагоди 80-річчя заснування Трудової партії Кореї Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея вже спрямувала свої стратегічні ресурси на пріоритетні цілі, пов’язані з безпековою ситуацією в регіоні.
Пропорційно до зростання сил США в Кореї, наш стратегічний інтерес у регіоні також зріс, і ми відповідно виділили спеціальні засоби для ключових цілей. Наші вороги мають замислитися, у якому напрямку розвивається їхнє безпекове середовище
Він додав, що Північна Корея "безумовно розроблятиме додаткові військові заходи", не розкривши деталей.
За даними південнокорейських чиновників, КНДР посилює військову співпрацю з Росією, надаючи допомогу у війні проти України, зокрема відправляючи війська та артилерію.
Кім також поглиблює союз із Китаєм - нещодавно він відвідав Пекін, де взяв участь у військовому параді з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни разом із Сі Цзіньпіном і володимиром путіним.
Нагадаємо
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про готовність до переговорів зі США, якщо ті відмовляться від вимоги денуклеаризації. Він також висловив теплі спогади про експрезидента Дональда Трампа.
