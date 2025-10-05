Ким Чен Ын анонсировал новые военные меры в Северной Корее
Киев • УНН
Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о подготовке новых военных шагов из-за роста активности США на Корейском полуострове. Он отметил, что КНДР уже направила стратегические ресурсы на приоритетные цели безопасности.
Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готовит новые военные шаги в ответ на рост военной активности США на Корейском полуострове. Об этом информирует Reuters со ссылкой на государственное агентство KCNA, передает УНН.
Детали
Во время выступления на военной выставке по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея уже направила свои стратегические ресурсы на приоритетные цели, связанные с ситуацией безопасности в регионе.
Пропорционально росту сил США в Корее, наш стратегический интерес в регионе также вырос, и мы соответственно выделили специальные средства для ключевых целей. Наши враги должны задуматься, в каком направлении развивается их среда безопасности
Он добавил, что Северная Корея "безусловно будет разрабатывать дополнительные военные меры", не раскрывая деталей.
По данным южнокорейских чиновников, КНДР усиливает военное сотрудничество с Россией, оказывая помощь в войне против Украины, в частности отправляя войска и артиллерию.
Ким также углубляет союз с Китаем - недавно он посетил Пекин, где принял участие в военном параде по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны вместе с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.
Напомним
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности к переговорам с США, если те откажутся от требования денуклеаризации. Он также выразил теплые воспоминания об экс-президенте Дональде Трампе.
