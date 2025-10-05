$41.280.00
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 37691 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 95654 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00 • 88679 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35 • 95377 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украины нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 118418 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 93145 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 44996 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53052 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35437 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией
Актуальное
Ким Чен Ын анонсировал новые военные меры в Северной Корее

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о подготовке новых военных шагов из-за роста активности США на Корейском полуострове. Он отметил, что КНДР уже направила стратегические ресурсы на приоритетные цели безопасности.

Ким Чен Ын анонсировал новые военные меры в Северной Корее

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готовит новые военные шаги в ответ на рост военной активности США на Корейском полуострове. Об этом информирует Reuters со ссылкой на государственное агентство KCNA, передает УНН.

Детали

Во время выступления на военной выставке по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея уже направила свои стратегические ресурсы на приоритетные цели, связанные с ситуацией безопасности в регионе.

Пропорционально росту сил США в Корее, наш стратегический интерес в регионе также вырос, и мы соответственно выделили специальные средства для ключевых целей. Наши враги должны задуматься, в каком направлении развивается их среда безопасности

- сказал Ким Чен Ын.

Он добавил, что Северная Корея "безусловно будет разрабатывать дополнительные военные меры", не раскрывая деталей.

По данным южнокорейских чиновников, КНДР усиливает военное сотрудничество с Россией, оказывая помощь в войне против Украины, в частности отправляя войска и артиллерию.

Ким также углубляет союз с Китаем - недавно он посетил Пекин, где принял участие в военном параде по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны вместе с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

Напомним

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности к переговорам с США, если те откажутся от требования денуклеаризации. Он также выразил теплые воспоминания об экс-президенте Дональде Трампе.

Вита Зеленецкая

