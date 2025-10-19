$41.640.00
Південна Корея розгорне "ракету-монстра" Hyunmoo-5 у відповідь на ядерну загрозу КНДР

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Південна Корея прийняла рішення розмістити у себе на території новітню ракетну установку Hyunmoo-5, яка здатна завдавати удару боєприпасами вагою приблизно у 8 тонн.

Південна Корея розгорне "ракету-монстра" Hyunmoo-5 у відповідь на ядерну загрозу КНДР

До кінця року Південна Корея планує розмістити новітню балістичну ракету Hyunmoo-5, здатну нести боєголовку масою до восьми тонн. Це стане відповіддю Сеула на нарощування ракетного арсеналу Північної Кореї та зростання ризику ядерних провокацій, повідомив міністр оборони країни Ан Гю-бек в інтерв’ю Yonhap News, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бек підтвердив, що оперативне розгортання Hyunmoo-5 розпочнеться вже наприкінці 2025 року. Зараз система проходить етап інтеграції до сил оборони.

Hyunmoo-5 зараз перебуває в процесі інтеграції та почне активне розгортання, починаючи з кінця цього року 

– заявив Ан.

Ракета, яку у місцевих ЗМІ називають "ракетою-монстром", має надпотужну боєголовку вагою до восьми тонн і призначена для знищення укріплених підземних бункерів північнокорейського командування.

Hyunmoo-5 була вперше представлена під час Дня збройних сил у 2024 році та є ключовим елементом національної оборонної програми "Масові корейські покарання та відплата" – частини тристоронньої стратегії стримування, до якої також входять Kill Chain (превентивний удар) та KAMD (система протиповітряної та протиракетної оборони).

"Соціалістичний рай" та військовий парад: Кім Чен Ин зміцнює владу на тлі війни рф в Україні та протистояння США з Китаєм10.10.25, 16:35 • 3527 переглядiв

Ан Гю-бек зазначив, що залп із 15–20 таких ракет може спричинити руйнування, співмірне з використанням тактичної ядерної зброї.

Hyunmoo-5 – це зброя, здатна досягти ефекту стримування, порівнянного з ядерним арсеналом 

– підкреслив міністр.

Рішення про розгортання стало реакцією на загострення ситуації на Корейському півострові. За словами Ана, Сеул уважно стежить за розвитком північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-20", яку КНДР нещодавно продемонструвала на військовому параді.

КНДР має до 2000 кг збагаченого урану, здатного створити сотні ядерних боєприпасів - міністр об'єднання Чун25.09.25, 15:58 • 2945 переглядiв

Є численні ознаки того, що Північна Корея готується до випробувального запуску "Хвасон-20" вже цього року 

– повідомив він, додавши, що про початок серійного виробництва поки не йдеться.

Міністр також наголосив, що Південна Корея продовжить розширювати дальність і потужність своїх ракетних систем, щоб підвищити оборонну готовність без необхідності створювати власну ядерну зброю.

Ми й надалі зміцнюватимемо обороноздатність, збільшуючи кількість ракетних систем нового покоління 

– зазначив Ан.

Ракета Hyunmoo-5 є частиною стратегії розвитку звичайних стратегічних озброєнь, здатних проникати крізь найзахищеніші об’єкти. Вона має стати ключовим елементом стримування Пхеньяна, не порушуючи міжнародних домовленостей щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Північна Корея близька до створення ядерної ракети, здатної вразити США - президент Південної Кореї25.09.25, 20:35 • 5027 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Війна в Україні
Північна Корея
Південна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки