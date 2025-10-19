Південна Корея розгорне "ракету-монстра" Hyunmoo-5 у відповідь на ядерну загрозу КНДР

До кінця року Південна Корея планує розмістити новітню балістичну ракету Hyunmoo-5, здатну нести боєголовку масою до восьми тонн. Це стане відповіддю Сеула на нарощування ракетного арсеналу Північної Кореї та зростання ризику ядерних провокацій, повідомив міністр оборони країни Ан Гю-бек в інтерв’ю Yonhap News, пише УНН.

Міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бек підтвердив, що оперативне розгортання Hyunmoo-5 розпочнеться вже наприкінці 2025 року. Зараз система проходить етап інтеграції до сил оборони.

Hyunmoo-5 зараз перебуває в процесі інтеграції та почне активне розгортання, починаючи з кінця цього року – заявив Ан.

Ракета, яку у місцевих ЗМІ називають "ракетою-монстром", має надпотужну боєголовку вагою до восьми тонн і призначена для знищення укріплених підземних бункерів північнокорейського командування.

Hyunmoo-5 була вперше представлена під час Дня збройних сил у 2024 році та є ключовим елементом національної оборонної програми "Масові корейські покарання та відплата" – частини тристоронньої стратегії стримування, до якої також входять Kill Chain (превентивний удар) та KAMD (система протиповітряної та протиракетної оборони).

Ан Гю-бек зазначив, що залп із 15–20 таких ракет може спричинити руйнування, співмірне з використанням тактичної ядерної зброї.

Hyunmoo-5 – це зброя, здатна досягти ефекту стримування, порівнянного з ядерним арсеналом – підкреслив міністр.

Рішення про розгортання стало реакцією на загострення ситуації на Корейському півострові. За словами Ана, Сеул уважно стежить за розвитком північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-20", яку КНДР нещодавно продемонструвала на військовому параді.

Є численні ознаки того, що Північна Корея готується до випробувального запуску "Хвасон-20" вже цього року – повідомив він, додавши, що про початок серійного виробництва поки не йдеться.

Міністр також наголосив, що Південна Корея продовжить розширювати дальність і потужність своїх ракетних систем, щоб підвищити оборонну готовність без необхідності створювати власну ядерну зброю.

Ми й надалі зміцнюватимемо обороноздатність, збільшуючи кількість ракетних систем нового покоління – зазначив Ан.

Ракета Hyunmoo-5 є частиною стратегії розвитку звичайних стратегічних озброєнь, здатних проникати крізь найзахищеніші об’єкти. Вона має стати ключовим елементом стримування Пхеньяна, не порушуючи міжнародних домовленостей щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

