КНДР здійснила запуск балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря
Київ • УНН
Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного (Японського) моря. Це перший запуск ракети з моменту вступу на посаду президента Південної Кореї Лі Чже Мьона.
Північна Корея у середу запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного (Японського) моря, повідомили військові Південної Кореї. Це перший запуск ракети з моменту вступу на посаду президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, пише УНН з посиланням на Yonhap.
Деталі
Південнокорейський об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що зафіксував запуски на північний схід приблизно о 8:10 за місцевим часом з Чунхва в провінції Північна Хванхе на півдні Північної Кореї.
Востаннє КНДР запускала балістичні та крилаті ракети малої дальності у напрямку Східного моря 8 та 22 травня відповідно.
"Наші військові посилили моніторинг у межах підготовки до (можливості) додаткових запусків і підтримують стійку готовність, одночасно обмінюючись відповідною інформацією зі США та Японією", – ідеться у пресрелізі JCS.
Це перший запуск ракети Північною Кореєю за часів уряду Лі Чже Мьона у Південній Кореї, який вступив на посаду в червні, і п'ятий запуск КНДР балістичної ракети цього року.
Запуск також відбувся напередодні майбутнього проведення Південною Кореєю саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 31 жовтня – 1 листопада.
