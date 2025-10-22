$41.740.01
07:30 • 5620 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 16322 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 18771 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 29156 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 41875 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 42002 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34167 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31549 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 32616 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 63601 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
КНДР здійснила запуск балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного (Японського) моря. Це перший запуск ракети з моменту вступу на посаду президента Південної Кореї Лі Чже Мьона.

КНДР здійснила запуск балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря

Північна Корея у середу запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного (Японського) моря, повідомили військові Південної Кореї. Це перший запуск ракети з моменту вступу на посаду президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Південнокорейський об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що зафіксував запуски на північний схід приблизно о 8:10 за місцевим часом з Чунхва в провінції Північна Хванхе на півдні Північної Кореї.

Востаннє КНДР запускала балістичні та крилаті ракети малої дальності у напрямку Східного моря 8 та 22 травня відповідно.

"Наші військові посилили моніторинг у межах підготовки до (можливості) додаткових запусків і підтримують стійку готовність, одночасно обмінюючись відповідною інформацією зі США та Японією", – ідеться у пресрелізі JCS.

Це перший запуск ракети Північною Кореєю за часів уряду Лі Чже Мьона у Південній Кореї, який вступив на посаду в червні, і п'ятий запуск КНДР балістичної ракети цього року.

Запуск також відбувся напередодні майбутнього проведення Південною Кореєю саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 31 жовтня – 1 листопада.

Південна Корея розгорне "ракету-монстра" Hyunmoo-5 у відповідь на ядерну загрозу КНДР19.10.25, 19:23 • 4394 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Північна Корея
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки