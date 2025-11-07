Північна Корея запустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя

ukenru
03:41 • 5348 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
00:03 • 11933 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 20012 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 49569 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 52680 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 36324 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 33075 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 59339 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 36916 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 39330 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський доручив РНБО готувати рішення проти осіб з українським громадянством, які обрали рф6 листопада, 18:35 • 8718 перегляди
Зеленський нагородив військових за евакуацію бійця, що 33 дні був в оточенні ворога6 листопада, 19:27 • 5240 перегляди
У Вірджинії вчителька, в яку стріляла 6-річна дитина, отримала 10 мільйонів доларів компенсації6 листопада, 19:32 • 4340 перегляди
Посол України відреагував на зняття українського прапора з парламенту Чехії6 листопада, 21:46 • 4688 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці03:02 • 3130 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 49572 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 29424 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 36355 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 37750 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 59340 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Антоніу Гутерреш
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Франція
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 29798 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 30756 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 32603 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 48626 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 52551 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Instagram

Північна Корея запустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Північна Корея запустила балістичну ракету зі східного узбережжя 7 листопада, що сталося після запровадження США санкцій проти північнокорейських банкірів. Це другий запуск за менш ніж три тижні.

Північна Корея запустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети з району свого східного узбережжя. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

У п’ятницю, 7 листопада військові Південної Кореї повідомили, що КНДР здійснила запуск балістичної ракети з району свого східного узбережжя.

Це сталося наступного дня після того, як Пхеньян різко відреагував на запроваджені США санкції проти кількох північнокорейських банкірів, звинувачених у відмиванні грошей.

Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїті заявила, що ракета, ймовірно, впала за межами виключної економічної зони Японії. Інші деталі, зокрема тип ракети, наразі невідомі. За словами Такаїті, повідомлень про пошкодження внаслідок запуску не надходило

- пише Bloomberg.

Зазначається, що це вже другий за менш ніж три тижні запуск балістичної ракети, здійснений Північною Кореєю. Попередній відбувся за кілька днів до візиту президента Дональда Трампа в регіон, коли країна, ймовірно, тестувала ракети малої дальності.

Нагадаємо

У середу, 29 жовтня, Північна Корея заявила, що провела випробування стратегічних крилатих ракет класу "море-поверхня" в Жовтому морі. Ця "провокація" сталася напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Південної Кореї на зустріч Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

На початку листопада, незадовго до запланованого візиту міністра оборони США Піта Гегсета до демілітаризованої зони, КНДР запустила близько десятка ракет із систем залпового вогню у напрямку Жовтого моря.

Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону05.11.25, 00:11 • 47985 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Жовте море
Bloomberg
Пхеньян
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки