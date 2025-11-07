Північна Корея запустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя
Київ • УНН
Північна Корея запустила балістичну ракету зі східного узбережжя 7 листопада, що сталося після запровадження США санкцій проти північнокорейських банкірів. Це другий запуск за менш ніж три тижні.
Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети з району свого східного узбережжя. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.
Деталі
У п’ятницю, 7 листопада військові Південної Кореї повідомили, що КНДР здійснила запуск балістичної ракети з району свого східного узбережжя.
Це сталося наступного дня після того, як Пхеньян різко відреагував на запроваджені США санкції проти кількох північнокорейських банкірів, звинувачених у відмиванні грошей.
Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїті заявила, що ракета, ймовірно, впала за межами виключної економічної зони Японії. Інші деталі, зокрема тип ракети, наразі невідомі. За словами Такаїті, повідомлень про пошкодження внаслідок запуску не надходило
Зазначається, що це вже другий за менш ніж три тижні запуск балістичної ракети, здійснений Північною Кореєю. Попередній відбувся за кілька днів до візиту президента Дональда Трампа в регіон, коли країна, ймовірно, тестувала ракети малої дальності.
Нагадаємо
У середу, 29 жовтня, Північна Корея заявила, що провела випробування стратегічних крилатих ракет класу "море-поверхня" в Жовтому морі. Ця "провокація" сталася напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Південної Кореї на зустріч Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
На початку листопада, незадовго до запланованого візиту міністра оборони США Піта Гегсета до демілітаризованої зони, КНДР запустила близько десятка ракет із систем залпового вогню у напрямку Жовтого моря.
