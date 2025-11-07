Північна Корея запустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети з району свого східного узбережжя. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

У п’ятницю, 7 листопада військові Південної Кореї повідомили, що КНДР здійснила запуск балістичної ракети з району свого східного узбережжя.

Це сталося наступного дня після того, як Пхеньян різко відреагував на запроваджені США санкції проти кількох північнокорейських банкірів, звинувачених у відмиванні грошей.

Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїті заявила, що ракета, ймовірно, впала за межами виключної економічної зони Японії. Інші деталі, зокрема тип ракети, наразі невідомі. За словами Такаїті, повідомлень про пошкодження внаслідок запуску не надходило