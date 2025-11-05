Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону

Понад 10 тисяч північнокорейських військових наразі розміщені неподалік російсько-українського кордону, де виконують охоронні завдання. Про це інформує The Chosun Daily із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї (NIS).

За інформацією розвідки, ще понад тисячу інженерів із КНДР відправлено до росії для робіт із розмінування, а ще близько 5 тисяч військових залучать до будівництва та відновлення інфраструктури на території рф.

З вересня понад 5 000 будівельників послідовно переміщуються до росії та очікується, що їх буде мобілізовано для відновлення інфраструктури - повідомили у NIS.

Зазначається, що Північна Корея за підтримки росії покращує системи наведення та точність своїх ракет, а швидкий розвиток північнокорейських безпілотників уже становить помітну загрозу безпеці.

Втім, за прогнозами, Північній Кореї знадобиться ще чимало часу, аби її гіперзвукові ракети, розвідувальні супутники та есмінці стали реально боєздатними. Так само повільно просувається розроблення атомних підводних човнів і міжконтинентальних балістичних ракет.

Участь військових КНДР у війні росії проти України

28 квітня 2025 року Північна Корея вперше офіційно підтвердила відправку своїх військових до росії для підтримки у війні проти України. Війська КНДР беруть участь у бойових діях в курській області. Зазначається, що відправка військ КНДР була здійснена за "наказом" північнокорейського лідера Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і москвою.

Лідер Північної Кореї заявив про "незмінну" підтримку росії у війні проти України. Він також анонсував подальший розвиток ядерних сил КНДР у відповідь на співпрацю США, Японії та Південної Кореї.

КНДР заробила до $5,5 млрд на постачанні зброї росії та може отримувати $572 млн щорічно за відправку військ. В обмін Північна Корея отримує нафту, продовольство та сучасне озброєння.

