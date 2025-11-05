Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону

ukenru
18:53 • 12428 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 25829 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 23531 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 23699 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 24640 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 39359 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 36377 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19067 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18255 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15563 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатора
4 листопада, 15:36
Помер Гопічанд Хіндуджа – найбагатша людина Великої Британії
4 листопада, 15:56
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
4 листопада, 16:38
Супутникові знімки зафіксували будівництво нового мосту між росією та Північною Кореєю
4 листопада, 17:28
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського
4 листопада, 18:09
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 39354 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
4 листопада, 13:50
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 36373 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 57123 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
4 листопада, 06:30
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Віктор Ляшко
Масуд Пезешкіян
Сполучені Штати Америки
Україна
Південна Корея
Північна Корея
Японія
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
4 листопада, 16:38
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
4 листопада, 12:13
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
4 листопада, 06:59
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
3 листопада, 15:33
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
3 листопада, 10:50
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
The New York Times
Північний потік

Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

Південна Корея повідомляє про розміщення понад 10 тисяч північнокорейських військових біля російсько-українського кордону, а також про відправку інженерів та будівельників до РФ. КНДР офіційно підтвердила відправку військ до Росії для участі у війні проти України, отримуючи в обмін нафту, продовольство та озброєння.

Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону

Понад 10 тисяч північнокорейських військових наразі розміщені неподалік російсько-українського кордону, де виконують охоронні завдання. Про це інформує The Chosun Daily із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї (NIS).  

Деталі

За інформацією розвідки, ще понад тисячу інженерів із КНДР відправлено до росії для робіт із розмінування, а ще близько 5 тисяч військових залучать до будівництва та відновлення інфраструктури на території рф.

З вересня понад 5 000 будівельників послідовно переміщуються до росії та очікується, що їх буде мобілізовано для відновлення інфраструктури 

- повідомили у NIS.

Зазначається, що Північна Корея за підтримки росії покращує системи наведення та точність своїх ракет, а швидкий розвиток північнокорейських безпілотників уже становить помітну загрозу безпеці.

Втім, за прогнозами, Північній Кореї знадобиться ще чимало часу, аби її гіперзвукові ракети, розвідувальні супутники та есмінці стали реально боєздатними. Так само повільно просувається розроблення атомних підводних човнів і міжконтинентальних балістичних ракет.

Участь військових КНДР у війні росії проти України

28 квітня 2025 року Північна Корея вперше офіційно підтвердила відправку своїх військових до росії для підтримки у війні проти України. Війська КНДР беруть участь у бойових діях в курській області. Зазначається, що відправка військ КНДР була здійснена за "наказом" північнокорейського лідера Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і москвою.

Лідер Північної Кореї заявив про "незмінну" підтримку росії у війні проти України. Він також анонсував подальший розвиток ядерних сил КНДР у відповідь на співпрацю США, Японії та Південної Кореї.

КНДР заробила до $5,5 млрд на постачанні зброї росії та може отримувати $572 млн щорічно за відправку військ. В обмін Північна Корея отримує нафту, продовольство та сучасне озброєння.

Нагадаємо

Північнокорейські військовослужбовці, взяті в полон в Україні, сподіваються на "нормальне життя" та висловлюють бажання переїхати до Південної Кореї.

Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
24.10.25, 14:17

Віта Зеленецька

Ядерна зброя
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Кім Чен Ин
Північна Корея
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна