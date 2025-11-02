Солдати КНДР, взяті в полон в Україні, просять передати їх Південній Кореї
Київ • УНН
Північнокорейські військовослужбовці, взяті в полон в Україні, сподіваються на "нормальне життя" та висловлюють бажання переїхати до Південної Кореї.
Полонені військовослужбовці Північної Кореї хочуть "нормального життя" на Півдні, про що повідомляли під час інтерв'ю для документального фільму, передає УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Військові КНДР, які воювали на боці росії проти України, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Відповідне прохання було висловлено під час інтерв'ю для документального фільму.
Про те, що полонені представники КНДР хочуть "нормального життя" на Півдні, стало відомо взимку 2025 року. Цього разу була повторена ще раз.
Організатором інтерв'ю виступила Чан Се Йоль, директор організації Gyeore-eol Nation United. Ось що вона підтвердила:
Наприкінці інтерв'ю обидва чоловіки попросили продюсера відвезти їх на Південь
Повернення до Північної Кореї було б "смертним вироком" обом чоловікам. За даними південнокорейської розвідки, військові Пхеньяна мають наказ покінчити життя самогубством, щоб уникнути полону.
Конституція Південної Кореї натомість передбачає, що всі корейці, включаючи північних, є повноправними громадянами.