Солдаты КНДР, взятые в плен в Украине, просят передать их Южной Корее

Пленные военнослужащие Северной Кореи хотят «нормальной жизни» на Юге, о чем сообщали во время интервью для документального фильма, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Военные КНДР, воевавшие на стороне России против Украины, обратились с просьбой передать их Южной Корее. Соответствующая просьба была высказана во время интервью для документального фильма.

О том, что пленные представители КНДР хотят «нормальной жизни» на Юге, стало известно зимой 2025 года. На этот раз это было повторено еще раз.

Организатором интервью выступила Чан Се Ёль, директор организации Gyeore-eol Nation United. Вот что она подтвердила:

В конце интервью оба мужчины попросили продюсера отвезти их на Юг - рассказала Чан Се Ёль агентству AFP.

Возвращение в Северную Корею было бы «смертным приговором» обоим мужчинам. По данным южнокорейской разведки, военные Пхеньяна имеют приказ покончить жизнь самоубийством, чтобы избежать плена.

Конституция Южной Кореи, в свою очередь, предусматривает, что все корейцы, включая северных, являются полноправными гражданами.

