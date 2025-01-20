Зеленський показав кадри нових свідчень полонених північнокорейських військових
Київ • УНН
Президент України показав відео допиту полонених солдатів КНДР. Полонені підтвердили інформацію про їх переміщення на територію рф, тренування та повну інформаційну ізоляцію.
Президент України Володимир Зеленський показав відео спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ, пише УНН.
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"Продовження спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ. Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених", - написав Зеленський у соцмережах.
Президент наголосив, що "всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені".
“Це справжній доказ зміни реалій російської агресії”: Сибіга про полонених військових КНДР14.01.25, 20:07 • 25699 переглядiв