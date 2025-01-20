Зеленський показав кадри нових свідчень полонених північнокорейських військових

Президент України Володимир Зеленський показав відео спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ, пише УНН.

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"Продовження спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ. Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених", - написав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив, що "всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені".

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