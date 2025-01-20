Зеленский показал кадры новых показаний пленных северокорейских военных

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Киев  •  УНН

 • 1559 просмотра

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Президент Украины показал видео допроса пленных солдат КНДР. Пленные подтвердили информацию об их перемещении на территорию рф, тренировках и полной информационной изоляции.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео общения пленных северокорейских солдат со следователями СБУ, пишет УНН.

Детали

"Продолжение общения пленных северокорейских солдат со следователями СБУ. Разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что "все факты относительно участия Северной Кореи в этой войне будут установлены".

"Это настоящее доказательство изменения реалий российской агрессии": Сибига о пленных военных КНДР14.01.25, 20:07 • 24500 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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