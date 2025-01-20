Зеленский показал кадры новых показаний пленных северокорейских военных
Киев • УНН
Президент Украины показал видео допроса пленных солдат КНДР. Пленные подтвердили информацию об их перемещении на территорию рф, тренировках и полной информационной изоляции.
Президент Украины Владимир Зеленский показал видео общения пленных северокорейских солдат со следователями СБУ, пишет УНН.
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"Продолжение общения пленных северокорейских солдат со следователями СБУ. Разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных", - написал Зеленский в соцсетях.
Президент подчеркнул, что "все факты относительно участия Северной Кореи в этой войне будут установлены".
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