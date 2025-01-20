Зеленский показал кадры новых показаний пленных северокорейских военных

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео общения пленных северокорейских солдат со следователями СБУ, пишет УНН.

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"Продолжение общения пленных северокорейских солдат со следователями СБУ. Разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что "все факты относительно участия Северной Кореи в этой войне будут установлены".

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