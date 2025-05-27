Двох полонених солдатів КНДР не включили до списку на обмін: що сталось
Київ • УНН
Військових Північної Кореї не включили до обміну військовополоненими. Обидва бояться страти після повернення до КНДР, Південна Корея готова їх прийняти.
Військові Північної Кореї, які наразі утримуються в Україні, не були включені до списку нещодавнього обміну військовополоненими між Києвом і москвою. Про це повідомляє Yonhap News Agency, передає УНН.
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За даними корейських ЗМІ, двоє військових КНДР не були включені до списку солдатів, обміняних між Україною та росією. Повідомляється, що їх не включили в останній обмін за проханням Сеула до Києва, оскільки Південна Корея готова прийняти їх, якщо вони бажають втекти.
Прізвища цих солдатів – Рі та Бек. Обидва полонені бояться, що після повернення до КНДР їх засудять до страти.
Довідка
Лідер Північної Кореї кім чен ин заявив, що участь його країни у війні є виявом суверенного права на підтримку "братнього народу".
Нагадаємо
У Верховній Раді України винесли на розгляд звернення до міжнародних організацій щодо визнання Північної Кореї державою-агресором.