Двух пленных солдат КНДР не обменяли между Украиной и россией: детали
Киев • УНН
Военных Северной Кореи не включили в обмен военнопленными. Оба боятся казни после возвращения в КНДР, Южная Корея готова их принять.
Военные Северной Кореи, которые в настоящее время содержатся в Украине, не были включены в список недавнего обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Об этом сообщает Yonhap News Agency, передает УНН.
Детали
По данным корейских СМИ, двое военных КНДР не были включены в список солдат, обменянных между Украиной и Россией. Сообщается, что их не включили в последний обмен по просьбе Сеула к Киеву, поскольку Южная Корея готова принять их, если они захотят бежать.
Фамилии этих солдат – Ри и Бек. Оба пленных боятся, что после возвращения в КНДР их приговорят к смертной казни.
Справка
Лидер Северной Кореи ким чен ын заявил, что участие его страны в войне является проявлением суверенного права на поддержку "братского народа".
Напомним
В Верховной Раде Украины вынесли на рассмотрение обращение к международным организациям о признании Северной Кореи государством-агрессором.