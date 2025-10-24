Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
Війська КНДР, які воюють на боці росіян, могли втратити понад 6 тисяч чоловік у ході наступальних бойових операцій у Курській області. Це більше половини від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих у регіоні.
Йдеться про бої у курській області. Зазначені втрати становить більше ніж половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих в регіоні. Крім того, за даними британського Міноборони, військові Північної Кореї у курській області координують російські удари по території України.
Це перший випадок, коли повідомляється про те, що війська КНДР безпосередньо підтримують або сприяють російським наступальним операціям на суверенній території України
Також зазначається, що корейські оператори БПЛА допомагають росіянам завдавати ударів по позиціях Сил оборони України у Сумській області. Водночас, як йдеться в повідомленні, КНДР, ймовірно, хоче скористатися російсько-українською війною для поліпшення своїх бойових можливостей, включно з навичками використання безпілотників.
Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про безперервний розвиток військових зв'язків з росією під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським військовим які воювали на боці рф проти України.
Водночас розвідка Південної Кореї повідомляла про 4,7 тисячі північнокорейських солдатів, загиблих або поранених у війні проти України.