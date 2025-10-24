$41.900.14
ukenru
Ексклюзив
12:47 • 7376 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 9952 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
12:13 • 10909 перегляди
Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
07:57 • 21400 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56186 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 25648 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 19506 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21752 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31610 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29935 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 7376 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56187 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п'ять рецептів для моторошно смачного вечора
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Житомирська область
Польща
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Saab JAS 39 Gripen
IRIS-T

Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру

Київ • УНН

 12:13 • 9956 перегляди

Війська КНДР, які воюють на боці росіян, могли втратити понад 6 тисяч чоловік у ході наступальних бойових операцій у Курській області. Це більше половини від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих у регіоні.

Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру

Війська КНДР, які воюють на боці росіян проти України, могли втратити понад 6 тисяч чоловік у ході наступальних бойових операцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

Деталі

Йдеться про бої у курській області. Зазначені втрати становить більше ніж половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих в регіоні. Крім того, за даними британського Міноборони, військові Північної Кореї у курській області координують російські удари по території України.

Це перший випадок, коли повідомляється про те, що війська КНДР безпосередньо підтримують або сприяють російським наступальним операціям на суверенній території України

- заявили в розвідці Британії.

Також зазначається, що корейські оператори БПЛА допомагають росіянам завдавати ударів по позиціях Сил оборони України у Сумській області. Водночас, як йдеться в повідомленні, КНДР, ймовірно, хоче скористатися російсько-українською війною для поліпшення своїх бойових можливостей, включно з навичками використання безпілотників.

Нагадаємо

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про безперервний розвиток військових зв'язків з росією під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським військовим які воювали на боці рф проти України.

Водночас розвідка Південної Кореї повідомляла про 4,7 тисячі північнокорейських солдатів, загиблих або поранених у війні проти України.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Курська область
Сумська область
Міністерство оборони Великої Британії
Кім Чен Ин
Північна Корея
Південна Корея
Україна