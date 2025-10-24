Кім Чен Ин заявив, що військові зв’язки між КНДР та рф "розвиватимуться безперервно"
Київ • УНН
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про безперервний розвиток військових зв'язків з Росією під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали на боці російських військ проти ЗСУ. Південнокорейська розвідка повідомляє про 4,7 тисячі північнокорейських солдатів, загиблих або поранених у війні проти України.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військові зв’язки між його країною та росією будуть "розвиватися безперервно". Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Зазначається, що Кім зробив цю заяву під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які брали участь у боях на боці російських військ проти ЗСУ в Курській області росії.
Роки військового братерства, під час яких дорогоцінною кров’ю було забезпечено гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, будуть розвиватися безперервно
Він додав, що виклики "домінування і тиранії" не можуть перешкодити зв’язкам між двома країнами.
Південнокорейська розвідка повідомляє про 4,7 тисячі північнокорейських солдатів, загиблих або поранених у війні проти України. КНДР офіційно визнала відправку своїх військових до росії.
