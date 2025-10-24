$41.760.01
23 жовтня, 20:21 • 9130 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 22341 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 23647 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 25594 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 35842 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 28583 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 48938 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 42672 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 37515 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 13256 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Кім Чен Ин заявив, що військові зв’язки між КНДР та рф "розвиватимуться безперервно"

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про безперервний розвиток військових зв'язків з Росією під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які воювали на боці російських військ проти ЗСУ. Південнокорейська розвідка повідомляє про 4,7 тисячі північнокорейських солдатів, загиблих або поранених у війні проти України.

Кім Чен Ин заявив, що військові зв'язки між КНДР та рф "розвиватимуться безперервно"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військові зв’язки між його країною та росією будуть "розвиватися безперервно". Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що Кім зробив цю заяву під час церемонії закладення меморіалу північнокорейським солдатам, які брали участь у боях на боці російських військ проти ЗСУ в Курській області росії. 

Роки військового братерства, під час яких дорогоцінною кров’ю було забезпечено гарантію довгострокового розвитку двосторонньої дружби, будуть розвиватися безперервно

- сказав Кім.

Він додав, що виклики "домінування і тиранії" не можуть перешкодити зв’язкам між двома країнами.

Нагадаємо

Південнокорейська розвідка повідомляє про 4,7 тисячі північнокорейських солдатів, загиблих або поранених у війні проти України. КНДР офіційно визнала відправку своїх військових до росії.

"Соціалістичний рай" та військовий парад: Кім Чен Ин зміцнює владу на тлі війни рф в Україні та протистояння США з Китаєм10.10.25, 15:35 • 3587 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Курська область
Reuters
Кім Чен Ин
Північна Корея
Україна