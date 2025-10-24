Ким Чен Ын заявил, что военные связи между КНДР и РФ "будут развиваться непрерывно"
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о непрерывном развитии военных связей с Россией во время церемонии закладки мемориала северокорейским солдатам, воевавшим на стороне российских войск против ВСУ. Южнокорейская разведка сообщает о 4,7 тысячи северокорейских солдат, погибших или раненых в войне против Украины.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военные связи между его страной и Россией будут "развиваться непрерывно". Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Отмечается, что Ким сделал это заявление во время церемонии закладки мемориала северокорейским солдатам, участвовавшим в боях на стороне российских войск против ВСУ в Курской области России.
Годы военного братства, во время которых драгоценной кровью была обеспечена гарантия долгосрочного развития двусторонней дружбы, будут развиваться непрерывно
Он добавил, что вызовы "доминирования и тирании" не могут помешать связям между двумя странами.
Южнокорейская разведка сообщает о 4,7 тысячах северокорейских солдат, погибших или раненых в войне против Украины. КНДР официально признала отправку своих военных в Россию.
