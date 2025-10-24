$41.760.01
23 октября, 20:21 • 8812 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 21915 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 23391 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 25357 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 35675 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 28530 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 48770 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 42544 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 37406 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13245 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Ким Чен Ын заявил, что военные связи между КНДР и РФ "будут развиваться непрерывно"

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о непрерывном развитии военных связей с Россией во время церемонии закладки мемориала северокорейским солдатам, воевавшим на стороне российских войск против ВСУ. Южнокорейская разведка сообщает о 4,7 тысячи северокорейских солдат, погибших или раненых в войне против Украины.

Ким Чен Ын заявил, что военные связи между КНДР и РФ "будут развиваться непрерывно"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военные связи между его страной и Россией будут "развиваться непрерывно". Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Ким сделал это заявление во время церемонии закладки мемориала северокорейским солдатам, участвовавшим в боях на стороне российских войск против ВСУ в Курской области России.

Годы военного братства, во время которых драгоценной кровью была обеспечена гарантия долгосрочного развития двусторонней дружбы, будут развиваться непрерывно

- сказал Ким.

Он добавил, что вызовы "доминирования и тирании" не могут помешать связям между двумя странами.

Напомним

Южнокорейская разведка сообщает о 4,7 тысячах северокорейских солдат, погибших или раненых в войне против Украины. КНДР официально признала отправку своих военных в Россию.

"Социалистический рай" и военный парад: Ким Чен Ын укрепляет власть на фоне войны РФ в Украине и противостояния США с Китаем10.10.25, 15:35 • 3587 просмотров

Вита Зеленецкая

