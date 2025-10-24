Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру
Киев • УНН
Войска КНДР, воюющие на стороне россиян против Украины, могли потерять более 6 тысяч человек в ходе наступательных боевых операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.
Детали
Речь идет о боях в курской области. Указанные потери составляют более половины от примерно 11 тысяч военнослужащих КНДР, развернутых в регионе. Кроме того, по данным британского Минобороны, военные Северной Кореи в курской области координируют российские удары по территории Украины.
Это первый случай, когда сообщается о том, что войска КНДР непосредственно поддерживают или способствуют российским наступательным операциям на суверенной территории Украины
Также отмечается, что корейские операторы БПЛА помогают россиянам наносить удары по позициям Сил обороны Украины в Сумской области. В то же время, как говорится в сообщении, КНДР, вероятно, хочет воспользоваться российско-украинской войной для улучшения своих боевых возможностей, включая навыки использования беспилотников.
Напомним
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о непрерывном развитии военных связей с Россией во время церемонии закладки мемориала северокорейским военным, которые воевали на стороне рф против Украины.
В то же время разведка Южной Кореи сообщала о 4,7 тысячи северокорейских солдат, погибших или раненых в войне против Украины.