Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы

Более 10 тысяч северокорейских военнослужащих в настоящее время размещены недалеко от российско-украинской границы, где выполняют охранные задачи. Об этом сообщает The Chosun Daily со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS).

Подробности

По информации разведки, еще более тысячи инженеров из КНДР отправлены в Россию для работ по разминированию, а еще около 5 тысяч военнослужащих будут привлечены к строительству и восстановлению инфраструктуры на территории РФ.

С сентября более 5 000 строителей последовательно перемещаются в Россию и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры - сообщили в NIS.

Отмечается, что Северная Корея при поддержке России улучшает системы наведения и точность своих ракет, а быстрое развитие северокорейских беспилотников уже представляет заметную угрозу безопасности.

Впрочем, по прогнозам, Северной Корее понадобится еще немало времени, чтобы ее гиперзвуковые ракеты, разведывательные спутники и эсминцы стали реально боеспособными. Так же медленно продвигается разработка атомных подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

28 апреля 2025 года Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих военных в Россию для поддержки в войне против Украины. Войска КНДР участвуют в боевых действиях в Курской области. Отмечается, что отправка войск КНДР была осуществлена по "приказу" северокорейского лидера Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

Лидер Северной Кореи заявил о "неизменной" поддержке России в войне против Украины. Он также анонсировал дальнейшее развитие ядерных сил КНДР в ответ на сотрудничество США, Японии и Южной Кореи.

КНДР заработала до $5,5 млрд на поставках оружия России и может получать $572 млн ежегодно за отправку войск. В обмен Северная Корея получает нефть, продовольствие и современное вооружение.

Напомним

