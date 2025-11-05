ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Графики отключений электроэнергии
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Южная Корея сообщает о размещении более 10 тысяч северокорейских военнослужащих у российско-украинской границы, а также об отправке инженеров и строителей в РФ. КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию для участия в войне против Украины, получая в обмен нефть, продовольствие и вооружение.

Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы

Более 10 тысяч северокорейских военнослужащих в настоящее время размещены недалеко от российско-украинской границы, где выполняют охранные задачи. Об этом сообщает The Chosun Daily со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS).

Подробности

По информации разведки, еще более тысячи инженеров из КНДР отправлены в Россию для работ по разминированию, а еще около 5 тысяч военнослужащих будут привлечены к строительству и восстановлению инфраструктуры на территории РФ.

С сентября более 5 000 строителей последовательно перемещаются в Россию и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры

- сообщили в NIS.

Отмечается, что Северная Корея при поддержке России улучшает системы наведения и точность своих ракет, а быстрое развитие северокорейских беспилотников уже представляет заметную угрозу безопасности.

Впрочем, по прогнозам, Северной Корее понадобится еще немало времени, чтобы ее гиперзвуковые ракеты, разведывательные спутники и эсминцы стали реально боеспособными. Так же медленно продвигается разработка атомных подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

28 апреля 2025 года Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих военных в Россию для поддержки в войне против Украины. Войска КНДР участвуют в боевых действиях в Курской области. Отмечается, что отправка войск КНДР была осуществлена по "приказу" северокорейского лидера Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

Лидер Северной Кореи заявил о "неизменной" поддержке России в войне против Украины. Он также анонсировал дальнейшее развитие ядерных сил КНДР в ответ на сотрудничество США, Японии и Южной Кореи.

КНДР заработала до $5,5 млрд на поставках оружия России и может получать $572 млн ежегодно за отправку войск. В обмен Северная Корея получает нефть, продовольствие и современное вооружение.

Напомним

Северокорейские военнослужащие, взятые в плен в Украине, надеются на "нормальную жизнь" и выражают желание переехать в Южную Корею.

Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру24.10.25, 14:17

Вита Зеленецкая

