КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї
Київ • УНН
Запуск ракети Північною Кореєю відбувся після того, як президент США Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого візиту до Південної Кореї.
Північна Корея заявила в середу, що провела випробування стратегічних крилатих ракет класу "море-поверхня" в Жовтому морі. Про це повідомляє The Korea Times із посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA, інформує УНН.
Деталі
Видання вказує, що ця "провокація" сталася напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Південної Кореї на зустріч Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Запуск ракети Північною Кореєю відбувся після того, як Трамп висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого візиту до Південної Кореї 29-30 жовтня з нагоди зустрічей АТЕС
ЗМІ зазначає, що крилаті ракети, вдосконалені для корабельних запусків, були запущені вертикально та летіли приблизно 2 години 10 хвилин за заданим маршрутом над Жовтим морем, щоб знищити ціль. Пак Йон Чон, заступник голови Центральної військової комісії правлячої Трудової партії Кореї, заявив, що КНДР досягла важливих успіхів у переведенні ядерних сил країни на "практичну основу".
Це продовження практики військового стримування та акт більш відповідального застосування, щоб постійно перевіряти надійність різних стратегічних наступальних засобів та вражати ворогів їхньою зброєю
Тим часом Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що виявив запуск ракети, додавши, що військові перебувають у повній бойовій готовності, щоб "рішуче відповісти на будь-яку північнокорейську провокацію, уважно стежачи за різними діями Півночі в рамках твердої спільної оборонної позиції зі Сполученими Штатами"
Нагадаємо
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з очільником КНДР Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії.
