28 жовтня, 20:10 • 12821 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 54502 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 36803 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 41332 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 67328 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 36897 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 27474 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22250 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 17412 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 57875 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Запуск ракети Північною Кореєю відбувся після того, як президент США Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого візиту до Південної Кореї.

КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї

Північна Корея заявила в середу, що провела випробування стратегічних крилатих ракет класу "море-поверхня" в Жовтому морі. Про це повідомляє The Korea Times із посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що ця "провокація" сталася напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Південної Кореї на зустріч Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Запуск ракети Північною Кореєю відбувся після того, як Трамп висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого візиту до Південної Кореї 29-30 жовтня з нагоди зустрічей АТЕС

- йдеться у статті.

ЗМІ зазначає, що крилаті ракети, вдосконалені для корабельних запусків, були запущені вертикально та летіли приблизно 2 години 10 хвилин за заданим маршрутом над Жовтим морем, щоб знищити ціль. Пак Йон Чон, заступник голови Центральної військової комісії правлячої Трудової партії Кореї, заявив, що КНДР досягла важливих успіхів у переведенні ядерних сил країни на "практичну основу".

Це продовження практики військового стримування та акт більш відповідального застосування, щоб постійно перевіряти надійність різних стратегічних наступальних засобів та вражати ворогів їхньою зброєю

- сказав чиновник КНДР.

Тим часом Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що виявив запуск ракети, додавши, що військові перебувають у повній бойовій готовності, щоб "рішуче відповісти на будь-яку північнокорейську провокацію, уважно стежачи за різними діями Півночі в рамках твердої спільної оборонної позиції зі Сполученими Штатами"

Нагадаємо

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з очільником КНДР Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії.

Вадим Хлюдзинський

