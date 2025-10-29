КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї

Північна Корея заявила в середу, що провела випробування стратегічних крилатих ракет класу "море-поверхня" в Жовтому морі. Про це повідомляє The Korea Times із посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA, інформує УНН.

Видання вказує, що ця "провокація" сталася напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Південної Кореї на зустріч Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Запуск ракети Північною Кореєю відбувся після того, як Трамп висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час свого візиту до Південної Кореї 29-30 жовтня з нагоди зустрічей АТЕС