КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею

28 октября, 20:10
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Брижит Макрон страдает от фейков о своем поле: дочь рассказала в суде о последствиях кампании ненависти28 октября, 19:24 • 6564 просмотра
россияне прорвались на окраины Мирнограда: на Покровском направлении продолжаются ожесточенные уличные бои – спикер группировки "Восток"28 октября, 19:55 • 3488 просмотра
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжаетсяPhoto28 октября, 21:52 • 9758 просмотра
Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дронаVideo00:45 • 10702 просмотра
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"02:23 • 6674 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 53097 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 43842 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 52544 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 66630 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 57530 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 15233 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 18294 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 26426 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 23465 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 45413 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Запуск ракеты Северной Кореей произошел после того, как президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего визита в Южную Корею.

КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею

Северная Корея заявила в среду, что провела испытания стратегических крылатых ракет класса "море-поверхность" в Желтом море. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что эта "провокация" произошла накануне визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею на встречу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Запуск ракеты Северной Кореей произошел после того, как Трамп выразил желание встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего визита в Южную Корею 29-30 октября по случаю встреч АТЭС

- говорится в статье.

СМИ отмечает, что крылатые ракеты, усовершенствованные для корабельных запусков, были запущены вертикально и летели примерно 2 часа 10 минут по заданному маршруту над Желтым морем, чтобы уничтожить цель. Пак Ён Чон, заместитель председателя Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии Кореи, заявил, что КНДР достигла важных успехов в переводе ядерных сил страны на "практическую основу".

Это продолжение практики военного сдерживания и акт более ответственного применения, чтобы постоянно проверять надежность различных стратегических наступательных средств и поражать врагов их оружием

- сказал чиновник КНДР.

Тем временем Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск ракеты, добавив, что военные находятся в полной боевой готовности, чтобы "решительно ответить на любую северокорейскую провокацию, внимательно следя за различными действиями Севера в рамках твердой совместной оборонной позиции с Соединенными Штатами"

Напомним

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию.

КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря22.10.25, 10:02 • 2455 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Ким Чен Ын
Дональд Трамп
Северная Корея
Южная Корея
Соединённые Штаты