КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею
Киев • УНН
Запуск ракеты Северной Кореей произошел после того, как президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего визита в Южную Корею.
Северная Корея заявила в среду, что провела испытания стратегических крылатых ракет класса "море-поверхность" в Желтом море. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA, информирует УНН.
Детали
Издание указывает, что эта "провокация" произошла накануне визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею на встречу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Запуск ракеты Северной Кореей произошел после того, как Трамп выразил желание встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего визита в Южную Корею 29-30 октября по случаю встреч АТЭС
СМИ отмечает, что крылатые ракеты, усовершенствованные для корабельных запусков, были запущены вертикально и летели примерно 2 часа 10 минут по заданному маршруту над Желтым морем, чтобы уничтожить цель. Пак Ён Чон, заместитель председателя Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии Кореи, заявил, что КНДР достигла важных успехов в переводе ядерных сил страны на "практическую основу".
Это продолжение практики военного сдерживания и акт более ответственного применения, чтобы постоянно проверять надежность различных стратегических наступательных средств и поражать врагов их оружием
Тем временем Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск ракеты, добавив, что военные находятся в полной боевой готовности, чтобы "решительно ответить на любую северокорейскую провокацию, внимательно следя за различными действиями Севера в рамках твердой совместной оборонной позиции с Соединенными Штатами"
Напомним
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в Азию.
КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря22.10.25, 10:02 • 2455 просмотров