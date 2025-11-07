Северная Корея запустила баллистическую ракету у своего восточного побережья
Киев • УНН
Северная Корея запустила баллистическую ракету с восточного побережья 7 ноября, что произошло после введения США санкций против северокорейских банкиров. Это второй запуск менее чем за три недели.
Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты из района своего восточного побережья. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg.
Детали
В пятницу, 7 ноября военные Южной Кореи сообщили, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты из района своего восточного побережья.
Это произошло на следующий день после того, как Пхеньян резко отреагировал на введенные США санкции против нескольких северокорейских банкиров, обвиненных в отмывании денег.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что ракета, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Другие детали, в частности тип ракеты, пока неизвестны. По словам Такаити, сообщений о повреждениях в результате запуска не поступало
Отмечается, что это уже второй за менее чем три недели запуск баллистической ракеты, осуществленный Северной Кореей. Предыдущий состоялся за несколько дней до визита президента Дональда Трампа в регион, когда страна, вероятно, тестировала ракеты малой дальности.
Напомним
В среду, 29 октября, Северная Корея заявила, что провела испытания стратегических крылатых ракет класса "море-поверхность" в Желтом море. Эта "провокация" произошла накануне визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею на встречу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В начале ноября, незадолго до запланированного визита министра обороны США Пита Хегсета в демилитаризованную зону, КНДР запустила около десятка ракет из систем залпового огня в направлении Желтого моря.
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы05.11.25, 00:11 • 48086 просмотров