КНДР пригрозила "более агрессивными действиями" в ответ на прибытие американского авианосца в Южную Корею
Киев • УНН
Министр обороны КНДР Но Кван Чхоль заявил о готовности к "более решительным и агрессивным мерам" в ответ на прибытие американского авианосца USS George Washington в Пусан и визит американских и южнокорейских чиновников в демилитаризованную зону. Это произошло после запуска КНДР баллистической ракеты и десятка ракет из систем залпового огня.
Министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль заявил, что КНДР готова принять "более решительные и агрессивные меры" в ответ на прибытие американского авианосца USS George Washington в порт Пусан в Южной Корее и на недавний визит американских и южнокорейских чиновников в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на северокорейские государственные СМИ, передает УНН.
В последнее время американские военные стали более дерзкими в своих военных действиях, угрожающих безопасности КНДР, намеренно усиливая политическую и военную напряженность в регионе. Мы будем принимать более агрессивные действия против угрозы со стороны врагов, руководствуясь принципом обеспечения безопасности и защиты мира с помощью мощной силы
По сообщению ВМС Южной Кореи, на этой неделе в порт Пусан прибыл атомный авианосец USS George Washington для пополнения запасов и отдыха экипажа.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет вместе с южнокорейским коллегой посетили укрепленную демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей.
Напомним
В пятницу, 7 ноября, Северная Корея запустила баллистическую ракету с восточного побережья 7 ноября, что произошло после введения США санкций против северокорейских банкиров.
В начале ноября, незадолго до запланированного визита министра обороны США Пита Хегсета в демилитаризованную зону, КНДР запустила около десятка ракет из систем залпового огня в направлении Желтого моря.
КНДР, похоже, готова к ядерным испытаниям, как только Ким Чен Ын примет решение - Сеул05.11.25, 08:51 • 3008 просмотров