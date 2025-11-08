КНДР пригрозила "более агрессивными действиями" в ответ на прибытие американского авианосца в Южную Корею

ukenru
7 ноября, 17:00 • 30140 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 37492 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 44193 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 43908 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 40129 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 22296 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 53690 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 37379 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 39866 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30596 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 19443 просмотра
Румынского евродепутата, которая угрожала "сломать ноги Зеленскому", хотят отправить в психбольницу7 ноября, 17:39 • 4694 просмотра
Трамп встретил Орбана в Белом доме и высказался о встрече с путиным7 ноября, 17:42 • 4246 просмотра
Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского22:21 • 4026 просмотра
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшиеPhoto22:38 • 5790 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 44193 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 43908 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 40129 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 30874 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 53690 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виктор Орбан
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 19460 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 30140 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 25767 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 34426 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 45040 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Отопление

КНДР пригрозила "более агрессивными действиями" в ответ на прибытие американского авианосца в Южную Корею

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Министр обороны КНДР Но Кван Чхоль заявил о готовности к "более решительным и агрессивным мерам" в ответ на прибытие американского авианосца USS George Washington в Пусан и визит американских и южнокорейских чиновников в демилитаризованную зону. Это произошло после запуска КНДР баллистической ракеты и десятка ракет из систем залпового огня.

КНДР пригрозила "более агрессивными действиями" в ответ на прибытие американского авианосца в Южную Корею

Министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль заявил, что КНДР готова принять "более решительные и агрессивные меры" в ответ на прибытие американского авианосца USS George Washington в порт Пусан в Южной Корее и на недавний визит американских и южнокорейских чиновников в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на северокорейские государственные СМИ, передает УНН.

В последнее время американские военные стали более дерзкими в своих военных действиях, угрожающих безопасности КНДР, намеренно усиливая политическую и военную напряженность в регионе. Мы будем принимать более агрессивные действия против угрозы со стороны врагов, руководствуясь принципом обеспечения безопасности и защиты мира с помощью мощной силы

- заявил Но Кван Чхоль.

По сообщению ВМС Южной Кореи, на этой неделе в порт Пусан прибыл атомный авианосец USS George Washington для пополнения запасов и отдыха экипажа.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет вместе с южнокорейским коллегой посетили укрепленную демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей.

Напомним

В пятницу, 7 ноября, Северная Корея запустила баллистическую ракету с восточного побережья 7 ноября, что произошло после введения США санкций против северокорейских банкиров.

В начале ноября, незадолго до запланированного визита министра обороны США Пита Хегсета в демилитаризованную зону, КНДР запустила около десятка ракет из систем залпового огня в направлении Желтого моря.

КНДР, похоже, готова к ядерным испытаниям, как только Ким Чен Ын примет решение - Сеул05.11.25, 08:51 • 3008 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Военное положение
Пит Хегсетх
Reuters
Пусан
Северная Корея
Южная Корея