КНДР, похоже, готова к ядерным испытаниям, как только Ким Чен Ын примет решение - Сеул
Киев • УНН
Южнокорейские депутаты заявили, что КНДР готова провести седьмое ядерное испытание, если Ким Чен Ын примет такое решение. Кроме того, Северная Корея наращивает производство ядерных боеголовок и готовится к запуску нового разведывательного спутника.
Северная Корея, похоже, готова немедленно провести седьмое ядерное испытание, если лидер КНДР Ким Чен Ын примет решение об этом, заявили в среду депутаты южнокорейского парламента, ссылаясь на данные разведывательного управления Министерства обороны страны, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
Если Ким Чен Ын примет решение провести ядерное испытание в туннеле №3 в Пунгери, его можно будет осуществить в короткие сроки, заявили журналистам после закрытой проверки разведывательного управления Министерства обороны парламентарии Пак Сон Вон и Ли Сон Гвын.
Последнее подземное ядерное испытание Пхеньян проводил в 2017 году.
Согласно оценке управления, Северная Корея, похоже, наращивает усилия по обеспечению безопасности ядерных материалов и создает различные типы объектов для производства ядерных боеголовок.
В то же время Пхеньян, похоже, готовится к запуску еще одного разведывательного спутника, способного предоставлять изображения с более высоким разрешением по сравнению с существующим шпионским спутником, при поддержке технологической помощи со стороны россии, пишет издание.
Северная Корея успешно запустила свой первый военный разведывательный спутник "Маллигён-1" в ноябре 2023 года и пообещала запустить еще три разведывательных спутника в 2024 году.
Однако запуск еще одного спутника не состоялся, поскольку в мае прошлого года ракета со спутником взорвалась вскоре после запуска.
По данным управления, Северная Корея, похоже, частично эксплуатирует ныне закрытый промышленный комплекс Кэсон, управляя мощностями, используемыми для производства товаров повседневного спроса, указывает также издание.
