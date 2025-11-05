ukenru
Ексклюзив
08:57
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
КНДР, схоже, готова до ядерних випробувань, щойно Кім Чен Ин ухвалить рішення - Сеул

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Південнокорейські депутати заявили, що КНДР готова провести сьоме ядерне випробування, якщо Кім Чен Ин ухвалить таке рішення. Крім того, Північна Корея нарощує виробництво ядерних боєголовок та готується до запуску нового розвідувального супутника.

КНДР, схоже, готова до ядерних випробувань, щойно Кім Чен Ин ухвалить рішення - Сеул

Північна Корея, схоже, готова негайно провести сьоме ядерне випробування, якщо лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалить рішення про це, заявили в середу депутати південнокорейського парламенту, посилаючись на дані розвідувального управління Міністерства оборони країни, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Якщо Кім Чен Ин ухвалить рішення провести ядерне випробування в тунелі № 3 у Пунгері, його можна буде здійснити в короткі терміни, заявили журналістам після закритої перевірки розвідувального управління Міністерства оборони парламентарі Пак Сон Вон і Лі Сон Гвин.

Останнє підземне ядерне випробування Пхеньян проводив у 2017 році.

Згідно з оцінкою управління, Північна Корея, схоже, нарощує зусилля щодо забезпечення безпеки ядерних матеріалів та створює різні типи об'єктів для виробництва ядерних боєголовок.

Водночас Пхеньян, схоже, готується до запуску ще одного розвідувального супутника, здатного надавати зображення з більш високою роздільною здатністю в порівнянні з існуючим шпигунським супутником, за підтримки технологічної допомоги з боку росії, пише видання.

Північна Корея успішно запустила свій перший військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1" у листопаді 2023 року і пообіцяла запустити ще три розвідувальні супутники у 2024 році.

Однак запуск ще одного супутника не відбувся, оскільки у травні минулого року ракета із супутником вибухнула невдовзі після запуску.

За даними управління, Північна Корея, схоже, частково експлуатує нині закритий промисловий комплекс Кесон, керуючи потужностями, що використовуються для виробництва товарів повсякденного вжитку, вказує також видання.

Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ядерна зброя
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея