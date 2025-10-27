Російський ВПК втрачає позиції: виробництво танків та бронетехніки обвалилося - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Вперше за три роки російський військово-промисловий комплекс перестав бути рушієм економіки, згідно з даними Центру протидії дезінформації РНБО. Виробництво танків, бронетехніки та металевих виробів у вересні знизилося на 6-20%, а доходи бюджету впали на 21%.
Російський військово-промисловий комплекс вперше за три роки перестав бути двигуном економіки держави-агресора, у вересні виробництво танків, бронетехніки та металевих виробів знизилося на 6-20%, повідомив у понеділок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.
Деталі
"Вперше за три роки російський військово-промисловий комплекс перестав бути двигуном економіки. Виробництво танків, бронетехніки й металевих виробів обвалилось - у вересні мінус 6–20%", - повідомив Коваленко
При цьому, за словами Коваленка, росстат приховує масштаби, але офіційо вже відомо, що зростання ВВП зупинилося, доходи бюджету впали на 21%, а дефіцит - у п’ять разів більший, ніж планували.
"З 1 січня кремль підвищує ПДВ до 22%, забирає пільги малого бізнесу, фактично вилучаючи гроші в середнього класу на фінансування війни. Ціни на курятину і свинину ростуть на 30%, підприємці закриваються, а путін із патрушевим уже не контролюють ситуацію навіть на ринку харчів", - зазначив очільник ЦПД.
Також Коваленко додав, що "газпром" переклав збитки на населення, мінфін росії урізає витрати, а нові санкції США проти "роснєфті" і "лукойла" закривають для рф індійський ринок. Єдиним покупцем лишається Китай, але вже 30 жовтня у Пусані Трамп і Сі обговорюватимуть майбутнє росії без її участі.
"Коли країна, що воює, не може утримати навіть ВПК, це не просто криза - це фінансовий обвал. Щоб уникнути ролі вічної колонії Китаю, рф залишився єдиний вихід - згорнути війну і рятувати економіку", - підсумував Коваленко.
Доповнення
Акції "роснефті" та "лукойлу" очолили падіння "блакитних фішок" на московській біржі після блокуючих санкцій США. За два дні сумарна капіталізація компаній скоротилася на 424 млрд рублів, або $5,2 млрд.
Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо путін продовжить зволікати з припиненням війни росії в Україні.