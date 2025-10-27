Російський ВПК втрачає позиції: виробництво танків та бронетехніки обвалилося - ЦПД РНБО

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
11:47 • 3118 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 12396 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 24889 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 29776 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 31535 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 31882 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 26710 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 58751 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 54667 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45953 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.9м/с
59%
739мм
Популярнi новини
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС27 жовтня, 03:48 • 39457 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo27 жовтня, 04:17 • 47702 перегляди
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:18 • 21153 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT07:25 • 24656 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 11569 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 80800 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 102888 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 120340 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 103342 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 122674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Музикант
Андрій Кудряшов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпропетровська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 4728 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 11641 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 46755 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 69048 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 75713 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times
Соціальна мережа

Російський ВПК втрачає позиції: виробництво танків та бронетехніки обвалилося - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 2084 перегляди

Вперше за три роки російський військово-промисловий комплекс перестав бути рушієм економіки, згідно з даними Центру протидії дезінформації РНБО. Виробництво танків, бронетехніки та металевих виробів у вересні знизилося на 6-20%, а доходи бюджету впали на 21%.

Російський ВПК втрачає позиції: виробництво танків та бронетехніки обвалилося - ЦПД РНБО

Російський військово-промисловий комплекс вперше за три роки перестав бути двигуном економіки держави-агресора, у вересні виробництво танків, бронетехніки та металевих виробів знизилося на 6-20%, повідомив у понеділок керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Деталі

"Вперше за три роки російський військово-промисловий комплекс перестав бути двигуном економіки. Виробництво танків, бронетехніки й металевих виробів обвалилось - у вересні мінус 6–20%", - повідомив Коваленко

При цьому, за словами Коваленка, росстат приховує масштаби, але офіційо вже відомо, що зростання ВВП зупинилося, доходи бюджету впали на 21%, а дефіцит - у п’ять разів більший, ніж планували.

"З 1 січня кремль підвищує ПДВ до 22%, забирає пільги малого бізнесу, фактично вилучаючи гроші в середнього класу на фінансування війни. Ціни на курятину і свинину ростуть на 30%, підприємці закриваються, а путін із патрушевим уже не контролюють ситуацію навіть на ринку харчів", - зазначив очільник ЦПД.

Також Коваленко додав, що "газпром" переклав збитки на населення, мінфін росії урізає витрати, а нові санкції США проти "роснєфті" і "лукойла" закривають для рф індійський ринок. Єдиним покупцем лишається Китай, але вже 30 жовтня у Пусані Трамп і Сі обговорюватимуть майбутнє росії без її участі.

"Коли країна, що воює, не може утримати навіть ВПК, це не просто криза - це фінансовий обвал. Щоб уникнути ролі вічної колонії Китаю, рф залишився єдиний вихід - згорнути війну і рятувати економіку", - підсумував Коваленко.

Доповнення

Акції "роснефті" та "лукойлу" очолили падіння "блакитних фішок" на московській біржі після блокуючих санкцій США. За два дні сумарна капіталізація компаній скоротилася на 424 млрд рублів, або $5,2 млрд.

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо путін продовжить зволікати з припиненням війни росії в Україні.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніНовини Світу
Техніка
Державний бюджет
Андрій Кудряшов
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Газпром
Пусан
Дональд Трамп
Індія
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна