Російський ВПК втрачає позиції: виробництво танків та бронетехніки обвалилося - ЦПД РНБО

Вперше за три роки російський військово-промисловий комплекс перестав бути рушієм економіки, згідно з даними Центру протидії дезінформації РНБО. Виробництво танків, бронетехніки та металевих виробів у вересні знизилося на 6-20%, а доходи бюджету впали на 21%.