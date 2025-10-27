Российский ВПК теряет позиции: производство танков и бронетехники обвалилось - ЦПД СНБО

Впервые за три года российский военно-промышленный комплекс перестал быть двигателем экономики, согласно данным Центра противодействия дезинформации СНБО. Производство танков, бронетехники и металлических изделий в сентябре снизилось на 6-20%, а доходы бюджета упали на 21%.