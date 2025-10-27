Российский ВПК теряет позиции: производство танков и бронетехники обвалилось - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Впервые за три года российский военно-промышленный комплекс перестал быть двигателем экономики, согласно данным Центра противодействия дезинформации СНБО. Производство танков, бронетехники и металлических изделий в сентябре снизилось на 6-20%, а доходы бюджета упали на 21%.
Российский военно-промышленный комплекс впервые за три года перестал быть двигателем экономики государства-агрессора, в сентябре производство танков, бронетехники и металлических изделий снизилось на 6-20%, сообщил в понедельник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.
Детали
"Впервые за три года российский военно-промышленный комплекс перестал быть двигателем экономики. Производство танков, бронетехники и металлических изделий обвалилось - в сентябре минус 6–20%", - сообщил Коваленко.
При этом, по словам Коваленко, росстат скрывает масштабы, но официально уже известно, что рост ВВП остановился, доходы бюджета упали на 21%, а дефицит - в пять раз больше, чем планировали.
"С 1 января кремль повышает НДС до 22%, забирает льготы малого бизнеса, фактически изымая деньги у среднего класса на финансирование войны. Цены на курятину и свинину растут на 30%, предприниматели закрываются, а путин с патрушевым уже не контролируют ситуацию даже на рынке продовольствия", - отметил глава ЦПД.
Также Коваленко добавил, что "газпром" переложил убытки на население, минфин россии урезает расходы, а новые санкции США против "роснефти" и "лукойла" закрывают для рф индийский рынок. Единственным покупателем остается Китай, но уже 30 октября в Пусане Трамп и Си будут обсуждать будущее россии без ее участия.
"Когда воюющая страна не может удержать даже ВПК, это не просто кризис - это финансовый обвал. Чтобы избежать роли вечной колонии Китая, рф остался единственный выход - свернуть войну и спасать экономику", - подытожил Коваленко.
Дополнение
Акции "роснефти" и "лукойла" возглавили падение "голубых фишек" на московской бирже после блокирующих санкций США. За два дня суммарная капитализация компаний сократилась на 424 млрд рублей, или $5,2 млрд.
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены к ключевым отраслям российской экономики, если путин продолжит медлить с прекращением войны россии в Украине.