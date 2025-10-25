США можуть запровадити додаткові санкції проти рф, але чекають на посилення тиску Європи - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо путін продовжить зволікати з припиненням війни росії в Україні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Американські чиновники повідомили своїм європейським колегам, що вони підтримують використання ЄС заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для Києва, а Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів, що знаходяться в США, для підтримки військових зусиль України.

Хоча не ясно, чи Вашингтон дійсно здійснить будь-які з цих кроків у найближчому майбутньому, це показує, що в адміністрації є добре розроблений набір інструментів для подальшого підвищення ставок після того, як Трамп вперше з моменту повернення на посаду в січні ввів санкції проти нафтових компаній росії.

Європейські союзники, які страждають від коливань Трампа між поступливістю і гнівом щодо путіна, сподіваються, що він продовжить тиснути на Москву, і також обмірковують власні серйозні дії.

Акції "роснефті" та "лукойлу" обвалилися на $5,2 мільярда після санкцій США - росЗМІ

Один високопоставлений американський чиновник повідомив виданню, що він хотів би, щоб європейські союзники зробили наступний великий крок щодо Росії, який може полягати в додаткових санкціях або митах. Інше джерело, обізнане з внутрішньою динамікою адміністрації, заявило, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію росії на оголошення санкцій 22 жовтня проти "Роснефті" і "Лукойла".

Крім того, деякі законодавці США відновлюють спроби просунути давно застряглий двопартійний законопроєкт про санкції. Особа, обізнана з внутрішньою динамікою адміністрації, сказала, що Трамп готовий підтримати цей пакет. Однак джерело попередило, що така підтримка цього місяця малоймовірна.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Також УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".