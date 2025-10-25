США можуть запровадити додаткові санкції проти рф, але чекають на посилення тиску Європи - Reuters

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 3342 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
10:22 • 9714 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59 • 12873 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
08:45 • 17613 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 14932 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 16959 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 31232 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 48159 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37049 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38420 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
94%
741мм
Популярнi новини
Посланець путіна у США похвалив Зеленського і заявив про "близькість до дипломатичного вирішення" питання війни в Україні25 жовтня, 05:25 • 4098 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 14606 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 11411 перегляди
У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідківPhoto07:41 • 8868 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 10611 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55 • 10786 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
08:45 • 17613 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 33581 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 55660 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 49189 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кирило Буданов
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Китай
Малайзія
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 11:20 • 2082 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ07:29 • 11549 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 14744 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 20594 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 23698 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Фільм
Золото

США можуть запровадити додаткові санкції проти рф, але чекають на посилення тиску Європи - Reuters

Київ • УНН

 • 1114 перегляди

Адміністрація Дональда Трампа підготувала додаткові санкції проти ключових галузей російської економіки. Вони будуть застосовані, якщо путін продовжить зволікати з припиненням війни в Україні.

США можуть запровадити додаткові санкції проти рф, але чекають на посилення тиску Європи - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо путін продовжить зволікати з припиненням війни росії в Україні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Американські чиновники повідомили своїм європейським колегам, що вони підтримують використання ЄС заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для Києва, а Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів, що знаходяться в США, для підтримки військових зусиль України.

Хоча не ясно, чи Вашингтон дійсно здійснить будь-які з цих кроків у найближчому майбутньому, це показує, що в адміністрації є добре розроблений набір інструментів для подальшого підвищення ставок після того, як Трамп вперше з моменту повернення на посаду в січні ввів санкції проти нафтових компаній росії.

Європейські союзники, які страждають від коливань Трампа між поступливістю і гнівом щодо путіна, сподіваються, що він продовжить тиснути на Москву, і також обмірковують власні серйозні дії.

Акції "роснефті" та "лукойлу" обвалилися на $5,2 мільярда після санкцій США - росЗМІ25.10.25, 00:30 • 4554 перегляди

Один високопоставлений американський чиновник повідомив виданню, що він хотів би, щоб європейські союзники зробили наступний великий крок щодо Росії, який може полягати в додаткових санкціях або митах. Інше джерело, обізнане з внутрішньою динамікою адміністрації, заявило, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію росії на оголошення санкцій 22 жовтня проти "Роснефті" і "Лукойла".

Крім того, деякі законодавці США відновлюють спроби просунути давно застряглий двопартійний законопроєкт про санкції. Особа, обізнана з внутрішньою динамікою адміністрації, сказала, що Трамп готовий підтримати цей пакет. Однак джерело попередило, що така підтримка цього місяця малоймовірна.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Також УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".

Ольга Розгон

Новини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ