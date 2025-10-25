США могут ввести дополнительные санкции против рф, но ждут усиления давления Европы - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены к ключевым отраслям российской экономики, если путин продолжит медлить с прекращением войны россии в Украине. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Американские чиновники сообщили своим европейским коллегам, что они поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева, а Вашингтон провел предварительные внутренние переговоры об использовании российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины.

Хотя не ясно, действительно ли Вашингтон предпримет какие-либо из этих шагов в ближайшем будущем, это показывает, что у администрации есть хорошо разработанный набор инструментов для дальнейшего повышения ставок после того, как Трамп впервые с момента возвращения на пост в январе ввел санкции против нефтяных компаний россии.

Европейские союзники, страдающие от колебаний Трампа между уступчивостью и гневом в отношении путина, надеются, что он продолжит давить на Москву, и также обдумывают собственные серьезные действия.

Один высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что он хотел бы, чтобы европейские союзники сделали следующий большой шаг в отношении России, который может заключаться в дополнительных санкциях или пошлинах. Другой источник, осведомленный с внутренней динамикой администрации, заявил, что Трамп, вероятно, сделает паузу на несколько недель и оценит реакцию россии на объявление санкций 22 октября против "Роснефти" и "Лукойла".

Кроме того, некоторые законодатели США возобновляют попытки продвинуть давно застрявший двухпартийный законопроект о санкциях. Лицо, осведомленное с внутренней динамикой администрации, сказало, что Трамп готов поддержать этот пакет. Однако источник предупредил, что такая поддержка в этом месяце маловероятна.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.

Также УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".