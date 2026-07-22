ЮНЕСКО подтвердило статус трех украинских памятников, находящихся под угрозой
Киев • УНН
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО подтвердил статус трех украинских объектов, находящихся под угрозой из-за вооруженной агрессии рф. Среди них Софийский собор, исторический центр Львова и Одессы.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО оставил три украинских объекта в Списке всемирного наследия, находящихся под угрозой. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.
В ходе 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в городе Пусан (Республика Корея), Комитет консенсусом принял решение оставить три украинских объекта в Списке объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой
Решение признает, что продолжающаяся вооруженная агрессия РФ по-прежнему представляет непосредственную угрозу для их выдающейся универсальной ценности, аутентичности и целостности.
Среди этих объектов:
- "Собор Святой Софии, прилегающие монастырские сооружения и Киево-Печерская лавра";
- "Исторический центр Львова";
- "Исторический центр Одессы".
В ходе рассмотрения украинских объектов Комитет принял во внимание обновленную информацию, предоставленную Украиной о повреждениях, нанесенных в результате последних российских ракетных и дроновых атак по объектам культурного наследия Киева, Львова и Одессы, а также результаты реактивных мониторинговых миссий Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС, которые стали важной составляющей оценки текущего состояния сохранности этих объектов.
В ведомстве подчеркнули, что решение имеет важное политическое значение.
Важность указанных решений заключается, в частности, в определении причины угрозы объектам – полномасштабном вторжении российской федерации в Украину, а также в осуждении продолжающейся полномасштабной агрессии РФ против Украины
Отмечается, что Комитет в очередной раз призвал РФ воздержаться от любых действий, которые могут нанести прямой или косвенный ущерб объектам и культурному наследию Украины в целом. При этом была положительно отмечена защита, мониторинг и сохранение объектов со стороны Украины в условиях войны.
Решение Комитета предусматривает продолжение международного мониторинга состояния сохранности украинских объектов всемирного наследия, дальнейшее взаимодействие Украины с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и Консультативными органами, Комитетом всемирного наследия, а также подготовку обновленной информации о выполнении этих решений для рассмотрения на следующей сессии Комитета в 2027 году, подчеркивает МИД.
ЮНЕСКО может внести Херсонес в Крыму в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой19.07.26, 05:58 • 4562 просмотра