Си Цзиньпин согласился покупать у США 25 млн тонн сои ежегодно в течение следующих трех лет - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что в рамках соглашения, заключенного президентом Трампом с Си Цзиньпином, Китай начнет с закупки 12 миллионов тонн соевых бобов в США с этого момента до января, передает УНН со ссылкой на AP.

"Так что, знаете, наши замечательные фермеры, выращивающие сою, которых китайцы использовали как политические пешки, теперь не обсуждаются, и в ближайшие годы они должны процветать", - сказал Бессент в интервью на канале Fox Business Network.

Си согласился покупать 25 миллионов метрических тонн сои ежегодно в течение следующих 3 лет, добавил Бессент.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином соя будет главной темой обсуждения.