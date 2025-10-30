Си Цзиньпин согласился покупать у США 25 млн тонн сои ежегодно в течение следующих трех лет - Бессент
Киев • УНН
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай закупит 12 миллионов тонн соевых бобов у США к январю в рамках соглашения, заключенного президентом Трампом с Си Цзиньпином. Это позволит американским фермерам процветать.
Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что в рамках соглашения, заключенного президентом Трампом с Си Цзиньпином, Китай начнет с закупки 12 миллионов тонн соевых бобов в США с этого момента до января, передает УНН со ссылкой на AP.
"Так что, знаете, наши замечательные фермеры, выращивающие сою, которых китайцы использовали как политические пешки, теперь не обсуждаются, и в ближайшие годы они должны процветать", - сказал Бессент в интервью на канале Fox Business Network.
Си согласился покупать 25 миллионов метрических тонн сои ежегодно в течение следующих 3 лет, добавил Бессент.
Торговое соглашение, снижение пошлин и редкозы: о чем Трамп договорился с главой Китая Си Цзиньпином30.10.25, 08:51 • 2362 просмотра
Напомним
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином соя будет главной темой обсуждения.