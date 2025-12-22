Наземный дрон Третьего армейского корпуса 45 суток самостоятельно удерживал позицию на фронте
Киев • УНН
Наземный роботизированный комплекс DevDroid TW 12.7 в течение полутора месяцев выполнял задачи на передовой. Робот пресекал попытки оккупантов прорваться, позволив бойцам Третьего армейского корпуса удерживать рубежи без потерь.
Уникальный боевой опыт продемонстрировали операторы подразделения ударных НРК "NC13". В течение полутора месяцев наземный роботизированный комплекс DevDroid TW 12.7 выполнял задачи на передовой, заменяя живую силу. Робот выходил на дежурство и плотным пулеметным огнем пресекал любые попытки оккупантов прорваться в определенный сектор. Об этом в Телеграм-канале сообщили бойцы Третьего армейского корпуса, пишет УНН.
Детали
Главным достижением миссии стала успешная защита рубежей без какого-либо риска для жизни украинских защитников. Пока дрон держал оборону, бойцы находились в безопасных укрытиях, управляя процессом дистанционно.
Swarmbotics AI разрабатывает мобильные «рои» для поражения танков – легкий противотанковый дрон FireAnt05.11.25, 20:06 • 2811 просмотров
За время миссии врагу не удалось ни инфильтрироваться, ни занять нашу позицию. А бойцы удержали рубежи с нулевыми потерями в живой силе
От экспериментов к реальной войне
Этот случай стал ярким примером того, как наземные дроны перестают быть экспериментальными образцами и превращаются в полноценную боевую единицу.
Использование DevDroid позволило 45 суток подряд подавлять вражеские атаки, сохраняя самый ценный ресурс – жизнь украинской пехоты.
В бригаде обнародовали видео роботизированного комплекса, где зафиксировано, как техника профессионально выполняет "самую грязную" и самую тяжелую работу на нуле.
Операция "Гвер": ВСУ эвакуировали раненого бойца из вражеского тыла с помощью робота04.11.25, 17:36 • 5051 просмотр