"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
14:35 • 18237 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
14:00 • 15653 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 17829 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
13:06 • 20347 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
22 декабря, 11:25 • 19564 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20024 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17528 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
22 декабря, 10:33 • 13430 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12542 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
14:35 • 18242 просмотра
Наземный дрон Третьего армейского корпуса 45 суток самостоятельно удерживал позицию на фронте

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Наземный роботизированный комплекс DevDroid TW 12.7 в течение полутора месяцев выполнял задачи на передовой. Робот пресекал попытки оккупантов прорваться, позволив бойцам Третьего армейского корпуса удерживать рубежи без потерь.

Наземный дрон Третьего армейского корпуса 45 суток самостоятельно удерживал позицию на фронте

Уникальный боевой опыт продемонстрировали операторы подразделения ударных НРК "NC13". В течение полутора месяцев наземный роботизированный комплекс DevDroid TW 12.7 выполнял задачи на передовой, заменяя живую силу. Робот выходил на дежурство и плотным пулеметным огнем пресекал любые попытки оккупантов прорваться в определенный сектор. Об этом в Телеграм-канале сообщили бойцы Третьего армейского корпуса, пишет УНН.

Детали

Главным достижением миссии стала успешная защита рубежей без какого-либо риска для жизни украинских защитников. Пока дрон держал оборону, бойцы находились в безопасных укрытиях, управляя процессом дистанционно.

Swarmbotics AI разрабатывает мобильные «рои» для поражения танков – легкий противотанковый дрон FireAnt05.11.25, 20:06 • 2811 просмотров

За время миссии врагу не удалось ни инфильтрироваться, ни занять нашу позицию. А бойцы удержали рубежи с нулевыми потерями в живой силе 

– отмечают в Третьей штурмовой.

От экспериментов к реальной войне

Этот случай стал ярким примером того, как наземные дроны перестают быть экспериментальными образцами и превращаются в полноценную боевую единицу.

Использование DevDroid позволило 45 суток подряд подавлять вражеские атаки, сохраняя самый ценный ресурс – жизнь украинской пехоты.

В бригаде обнародовали видео роботизированного комплекса, где зафиксировано, как техника профессионально выполняет "самую грязную" и самую тяжелую работу на нуле.

Операция "Гвер": ВСУ эвакуировали раненого бойца из вражеского тыла с помощью робота04.11.25, 17:36 • 5051 просмотр

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения