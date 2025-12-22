Наземний дрон Третього армійського корпусу 45 діб самотужки утримував позицію на фронті
Київ • УНН
Наземний роботизований комплекс DevDroid TW 12.7 протягом півтора місяця виконував завдання на передовій. Робот присікав спроби окупантів прорватися, дозволивши бійцям Третього армійського корпусу утримувати рубежі без втрат.
Унікальний бойовий досвід продемонстрували оператори підрозділу ударних НРК "NC13". Протягом півтора місяця наземний роботизований комплекс DevDroid TW 12.7 виконував завдання на передовій, замінюючи живу силу. Робот виходив на чергування та щільним кулеметним вогнем присікав будь-які спроби окупантів прорватися у визначений сектор. Про це в Телеграм-каналі повідомили бійці Третього армійського корпусу, пише УНН.
Деталі
Головним досягненням місії став успішний захист рубежів без жодного ризику для життя українських захисників. Доки дрон тримав оборону, бійці перебували у безпечних укриттях, керуючи процесом дистанційно.
Swarmbotics AI розробляє мобільні "зграї" для ураження танків – легкий протитанковий дрон FireAnt05.11.25, 20:06 • 2811 переглядiв
За час місії ворогу не вдалося ані інфільтруватися, ані зайняти нашу позицію. А бійці утримали рубежі з нульовими втратами в живій силі
Від експериментів до реальної війни
Цей випадок став яскравим прикладом того, як наземні дрони перестають бути експериментальними зразками та перетворюються на повноцінну бойову одиницю.
Використання DevDroid дозволило 45 діб поспіль придушувати ворожі атаки, зберігаючи найцінніший ресурс – життя української піхоти.
У бригаді оприлюднили відео роботизованого комплексу, де зафіксовано, як техніка професійно виконує "найбруднішу" та найважчу роботу на нулі.
Операція "Гвер": ЗСУ евакуювали пораненого бійця з ворожого тилу за допомогою робота04.11.25, 17:36 • 5051 перегляд