“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 17915 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 15454 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 17656 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 20202 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 19480 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 19950 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17505 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13407 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12523 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Наземний дрон Третього армійського корпусу 45 діб самотужки утримував позицію на фронті

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Наземний роботизований комплекс DevDroid TW 12.7 протягом півтора місяця виконував завдання на передовій. Робот присікав спроби окупантів прорватися, дозволивши бійцям Третього армійського корпусу утримувати рубежі без втрат.

Наземний дрон Третього армійського корпусу 45 діб самотужки утримував позицію на фронті

Унікальний бойовий досвід продемонстрували оператори підрозділу ударних НРК "NC13". Протягом півтора місяця наземний роботизований комплекс DevDroid TW 12.7 виконував завдання на передовій, замінюючи живу силу. Робот виходив на чергування та щільним кулеметним вогнем присікав будь-які спроби окупантів прорватися у визначений сектор. Про це в Телеграм-каналі повідомили бійці Третього армійського корпусу, пише УНН.

Деталі

Головним досягненням місії став успішний захист рубежів без жодного ризику для життя українських захисників. Доки дрон тримав оборону, бійці перебували у безпечних укриттях, керуючи процесом дистанційно.

Swarmbotics AI розробляє мобільні "зграї" для ураження танків – легкий протитанковий дрон FireAnt05.11.25, 20:06 • 2811 переглядiв

За час місії ворогу не вдалося ані інфільтруватися, ані зайняти нашу позицію. А бійці утримали рубежі з нульовими втратами в живій силі 

– зазначають у Третій штурмовій.

Від експериментів до реальної війни

Цей випадок став яскравим прикладом того, як наземні дрони перестають бути експериментальними зразками та перетворюються на повноцінну бойову одиницю.

Використання DevDroid дозволило 45 діб поспіль придушувати ворожі атаки, зберігаючи найцінніший ресурс – життя української піхоти.

У бригаді оприлюднили відео роботизованого комплексу, де зафіксовано, як техніка професійно виконує "найбруднішу" та найважчу роботу на нулі.

Операція "Гвер": ЗСУ евакуювали пораненого бійця з ворожого тилу за допомогою робота04.11.25, 17:36 • 5051 перегляд

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички