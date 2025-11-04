Операція "Гвер": ЗСУ евакуювали пораненого бійця з ворожого тилу за допомогою робота

ukenru
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Графіки відключень електроенергії
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 29095 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 33229 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 42764 перегляди
Операція "Гвер": ЗСУ евакуювали пораненого бійця з ворожого тилу за допомогою робота

Київ • УНН

Сили оборони України успішно евакуювали пораненого бійця з окупованого населеного пункту за допомогою наземного роботизованого комплексу. Місія тривала майже 6 годин, робот подолав 64 км, незважаючи на підрив на міні та атаку дроном.

Операція "Гвер": ЗСУ евакуювали пораненого бійця з ворожого тилу за допомогою робота

Сили оборони України евакуювали пораненого бійця з захопленого росіянами населеного пункту за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК). Операція отримала кодову назву "Гвер", повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Боєць отримав важке поранення і 33 дні перебував в ворожому оточенні з накладеним турнікетом. Попередні шість спроб його евакуації завершились невдало, а сьома увінчалась успіхом.

Місія з евакуації тривала 5 годин 58 хвилин. Під час операції робот спочатку підірвався на протипіхотній міні, а згодом росіяни атакували його дроном. Попри пошкодження, робот не лише залишився в строю, а й зміг доставити пораненого бійця до українських позицій.

Середня швидкість НРК під час місії: 13 км/год. Загальна довжина маршруту: 64 км (з них 37 км - із пошкодженим колесом), зазначили в Генштабі. Там показали відповідні відео кадри.

Боєць був евакуйований, йому надано необхідну медичну допомогу. Наразі він продовжує лікування на наступному етапі - його життю нічого не загрожує

- додали в Генштабі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили в Покровську на Донеччині та в його околицях понад 1500 російських окупантів за останній місяць. Крім того, вони знищили чимало ворожої техніки за той самий період.

Крім того, бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили штаб російських загарбників у окупованій Авдіївці Донецької області. Вони спрямували туди безпілотний засіб FP-2, оснащений 105 кілограмовою бойовою частиною: внаслідок атаки було ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського підрозділу "рубікон".

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Авдіївка
Україна