Операція "Гвер": ЗСУ евакуювали пораненого бійця з ворожого тилу за допомогою робота

Сили оборони України евакуювали пораненого бійця з захопленого росіянами населеного пункту за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК). Операція отримала кодову назву "Гвер", повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Боєць отримав важке поранення і 33 дні перебував в ворожому оточенні з накладеним турнікетом. Попередні шість спроб його евакуації завершились невдало, а сьома увінчалась успіхом.

Місія з евакуації тривала 5 годин 58 хвилин. Під час операції робот спочатку підірвався на протипіхотній міні, а згодом росіяни атакували його дроном. Попри пошкодження, робот не лише залишився в строю, а й зміг доставити пораненого бійця до українських позицій.

Середня швидкість НРК під час місії: 13 км/год. Загальна довжина маршруту: 64 км (з них 37 км - із пошкодженим колесом), зазначили в Генштабі. Там показали відповідні відео кадри.

Боєць був евакуйований, йому надано необхідну медичну допомогу. Наразі він продовжує лікування на наступному етапі - його життю нічого не загрожує - додали в Генштабі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили в Покровську на Донеччині та в його околицях понад 1500 російських окупантів за останній місяць. Крім того, вони знищили чимало ворожої техніки за той самий період.

Крім того, бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили штаб російських загарбників у окупованій Авдіївці Донецької області. Вони спрямували туди безпілотний засіб FP-2, оснащений 105 кілограмовою бойовою частиною: внаслідок атаки було ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського підрозділу "рубікон".