Знищили понад 1500 російських окупантів за останній місяць: у СБУ озвучили деталі щодо оборони Покровська

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України знищили в Покровську на Донеччині та в його околицях понад 1500 російських окупантів за останній місяць. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Кожного дня спецпризначенці СБУ знищують понад 20 одиниць ворожої техніки. Також вони уразили 39 артилерійських комплексів, зокрема реактивних систем залпового вогню, за допомогою яких росіяни обстрілювали Покровськ.

Також за останній місяць спецпризначенці знищили:

20 танків;

62 бойові броньовані машини;

10 засобів ППО;

8 засобів РЕБ/РЕР;

532 одиниці автотранспорту;

592 ворожі позиції та укріплення;

2 склади з боєприпасами та 1 склад із паливно-мастильними матеріалами.

Усі ураження ворожих цілей мають відеопідтвердження, повідомили в СБУ.

Увага, кадри 18+!!!

Нагадаємо

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли подробиці щодо оборони Покровська. Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності.