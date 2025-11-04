ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці щодо оборони Покровська, вказавши, що продовжують операцію у визначеній зоні відповідальності, точаться запеклі бої з російськими окупантами, ьриває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР, пише УНН.

Силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області - повідомили у ГУР.

Як вказали у розвідці, "точаться запеклі бої з російськими окупантами".

Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу. Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР - поінформували у розвідці.

Бойові завдання у секторі, як зазначається, виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються.

"Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України. Слава Україні!" - підкреслили у ГУР.

