ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
Киев • УНН
ГУР МО Украины продолжает операцию в Покровске, идут ожесточенные бои. Спецназовцы ведут работу по ликвидации попыток врага расширить огневое влияние на логистику.
В Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности обороны Покровска, указав, что продолжают операцию в определенной зоне ответственности, идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР, пишет УНН.
Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области
Как указали в разведке, "идут ожесточенные бои с российскими оккупантами".
После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, занявшим определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения. Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР
Боевые задачи в секторе, как отмечается, выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава задействованных подразделений детали операций пока не раскрываются.
"Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины. Слава Украине!" - подчеркнули в ГУР.
