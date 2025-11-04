ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности обороны Покровска, указав, что продолжают операцию в определенной зоне ответственности, идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР, пишет УНН.

Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области - сообщили в ГУР.

Как указали в разведке, "идут ожесточенные бои с российскими оккупантами".

После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, занявшим определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения. Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР - проинформировали в разведке.

Боевые задачи в секторе, как отмечается, выполняют также другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава задействованных подразделений детали операций пока не раскрываются.

"Продолжается слаженная работа вместе со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины. Слава Украине!" - подчеркнули в ГУР.

