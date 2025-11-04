Уничтожено более 1500 российских оккупантов за последний месяц: в СБУ озвучили детали обороны Покровска

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили в Покровске Донецкой области и в его окрестностях более 1500 российских оккупантов за последний месяц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

Каждый день спецназовцы СБУ уничтожают более 20 единиц вражеской техники. Также они поразили 39 артиллерийских комплексов, в том числе реактивных систем залпового огня, с помощью которых россияне обстреливали Покровск.

Также за последний месяц спецназовцы уничтожили:

20 танков;

62 боевые бронированные машины;

10 средств ПВО;

8 средств РЭБ/РЭР;

532 единицы автотранспорта;

592 вражеские позиции и укрепления;

2 склада с боеприпасами и 1 склад с горюче-смазочными материалами.

Все поражения вражеских целей имеют видеоподтверждение, сообщили в СБУ.

Внимание, кадры 18+!!!

Напомним

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали подробности об обороне Покровска. Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности.