Знищили штаб російського підрозділу "рубікон": бійці ГУР показали кадри успішної операції в Авдіївці
Київ • УНН
Спецпризначенці ГУР МО України виявили та знищили штаб російського підрозділу "рубікон" в окупованій Авдіївці, ліквідувавши офіцерів та операторів безпілотників. Ворожий штаб, що спеціалізувався на використанні бойових безпілотників, був розміщений у напівзруйнованому будинку.
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили штаб російських загарбників у окупованій Авдіївці Донецької області і знищили його. Було ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського підрозділу "рубікон", повідомляє УНН з посиланням на ГУР МО України.
Деталі
Ворожий штаб розміщувався у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки. Підрозділ "рубікон", чий штаб був знищений, спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час російсько-української війни. Це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку кремль витрачає значні ресурси, зокрема, грошові.
Бійці ГУР спрямували безпілотний засіб FP-2, оснащений 105 кілограмовою бойовою частиною. Удар має відеопідтвердження.
Увага, кадри 18+!!!
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили в Покровську на Донеччині та в його околицях понад 1500 російських окупантів за останній місяць. Крім того, вони знищили чимало ворожої техніки за той самий період.
Також УНН повідомляв, що у курській області агент партизанського руху "АТЕШ" вивів з ладу вишку зв’язку. Це призвело до проблем в російських військових підрозділах, що відповідають за логістику і охорону кордону.