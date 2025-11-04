ukenru
14:17 • 3948 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9944 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10288 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12161 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12979 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19807 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41669 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24027 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81052 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46273 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Знищили штаб російського підрозділу "рубікон": бійці ГУР показали кадри успішної операції в Авдіївці

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Спецпризначенці ГУР МО України виявили та знищили штаб російського підрозділу "рубікон" в окупованій Авдіївці, ліквідувавши офіцерів та операторів безпілотників. Ворожий штаб, що спеціалізувався на використанні бойових безпілотників, був розміщений у напівзруйнованому будинку.

Знищили штаб російського підрозділу "рубікон": бійці ГУР показали кадри успішної операції в Авдіївці

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили штаб російських загарбників у окупованій Авдіївці Донецької області і знищили його. Було ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського підрозділу "рубікон", повідомляє УНН з посиланням на ГУР МО України.

Деталі

Ворожий штаб розміщувався у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки. Підрозділ "рубікон", чий штаб був знищений, спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час російсько-української війни. Це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку кремль витрачає значні ресурси, зокрема, грошові.

Бійці ГУР спрямували безпілотний засіб FP-2, оснащений 105 кілограмовою бойовою частиною. Удар має відеопідтвердження.

Увага, кадри 18+!!!

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили в Покровську на Донеччині та в його околицях понад 1500 російських окупантів за останній місяць. Крім того, вони знищили чимало ворожої техніки за той самий період.

Також УНН повідомляв, що у курській області агент партизанського руху "АТЕШ" вивів з ладу вишку зв’язку. Це призвело до проблем в російських військових підрозділах, що відповідають за логістику і охорону кордону.

Євген Устименко

