Уничтожили штаб российского подразделения "рубикон": бойцы ГУР показали кадры успешной операции в Авдеевке

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнаружили штаб российских захватчиков в оккупированной Авдеевке Донецкой области и уничтожили его. Были ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского подразделения "рубикон", сообщает УНН со ссылкой на ГУР МО Украины.

Подробности

Вражеский штаб располагался в полуразрушенном здании оккупированной Авдеевки. Подразделение "рубикон", чей штаб был уничтожен, специализируется на использовании беспилотных систем, в том числе боевых, во время российско-украинской войны. Это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую кремль тратит значительные ресурсы, в частности, денежные.

Бойцы ГУР направили беспилотное средство FP-2, оснащенное 105-килограммовой боевой частью. Удар имеет видео подтверждение.

Внимание, кадры 18+!!!

Напомним

Ранее УНН сообщал, что бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили в Покровске Донецкой области и в его окрестностях более 1500 российских оккупантов за последний месяц. Кроме того, они уничтожили немало вражеской техники за тот же период.

Также УНН сообщал, что в курской области агент партизанского движения "АТЕШ" вывел из строя вышку связи. Это привело к проблемам в российских военных подразделениях, отвечающих за логистику и охрану границы.