Уничтожили штаб российского подразделения "рубикон": бойцы ГУР показали кадры успешной операции в Авдеевке
Киев • УНН
Спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили и уничтожили штаб российского подразделения "рубикон" в оккупированной Авдеевке, ликвидировав офицеров и операторов беспилотников. Вражеский штаб, специализировавшийся на использовании боевых беспилотников, был размещен в полуразрушенном здании.
Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнаружили штаб российских захватчиков в оккупированной Авдеевке Донецкой области и уничтожили его. Были ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского подразделения "рубикон", сообщает УНН со ссылкой на ГУР МО Украины.
Подробности
Вражеский штаб располагался в полуразрушенном здании оккупированной Авдеевки. Подразделение "рубикон", чей штаб был уничтожен, специализируется на использовании беспилотных систем, в том числе боевых, во время российско-украинской войны. Это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую кремль тратит значительные ресурсы, в частности, денежные.
Бойцы ГУР направили беспилотное средство FP-2, оснащенное 105-килограммовой боевой частью. Удар имеет видео подтверждение.
Внимание, кадры 18+!!!
Напомним
Ранее УНН сообщал, что бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили в Покровске Донецкой области и в его окрестностях более 1500 российских оккупантов за последний месяц. Кроме того, они уничтожили немало вражеской техники за тот же период.
Также УНН сообщал, что в курской области агент партизанского движения "АТЕШ" вывел из строя вышку связи. Это привело к проблемам в российских военных подразделениях, отвечающих за логистику и охрану границы.