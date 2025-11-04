Операция "Гвер": ВСУ эвакуировали раненого бойца из вражеского тыла с помощью робота

Силы обороны Украины эвакуировали раненого бойца из захваченного россиянами населенного пункта с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК). Операция получила кодовое название "Гвер", сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подробности

Боец получил тяжелое ранение и 33 дня находился во вражеском окружении с наложенным турникетом. Предыдущие шесть попыток его эвакуации завершились неудачно, а седьмая увенчалась успехом.

Миссия по эвакуации длилась 5 часов 58 минут. Во время операции робот сначала подорвался на противопехотной мине, а затем россияне атаковали его дроном. Несмотря на повреждения, робот не только остался в строю, но и смог доставить раненого бойца к украинским позициям.

Средняя скорость НРК во время миссии: 13 км/ч. Общая длина маршрута: 64 км (из них 37 км - с поврежденным колесом), отметили в Генштабе. Там показали соответствующие видео кадры.

Боец был эвакуирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас он продолжает лечение на следующем этапе - его жизни ничего не угрожает - добавили в Генштабе.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили в Покровске Донецкой области и в его окрестностях более 1500 российских оккупантов за последний месяц. Кроме того, они уничтожили немало вражеской техники за тот же период.

Кроме того, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнаружили штаб российских захватчиков в оккупированной Авдеевке Донецкой области. Они направили туда беспилотное средство FP-2, оснащенное 105-килограммовой боевой частью: в результате атаки были ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского подразделения "Рубикон".