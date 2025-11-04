Операция "Гвер": ВСУ эвакуировали раненого бойца из вражеского тыла с помощью робота

ukenru
15:06 • 3364 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 12405 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 14931 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 13093 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 14483 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 13962 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 20417 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43766 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 24203 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 81176 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефть подешевела на фоне опасений по поводу избытка предложения после планов ОПЕК+ по добыче4 ноября, 06:25 • 11152 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 39381 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 30823 просмотра
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардепPhoto10:24 • 8910 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 15048 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 12405 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 9072 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 14931 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43766 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 39533 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Антониу Гутерриш
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Покровск
Румыния
Реклама
УНН Lite
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 15174 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 30935 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 28606 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 32776 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 42318 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Audi Q5
Фильм

Операция "Гвер": ВСУ эвакуировали раненого бойца из вражеского тыла с помощью робота

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Силы обороны Украины успешно эвакуировали раненого бойца из оккупированного населенного пункта с помощью наземного роботизированного комплекса. Миссия длилась почти 6 часов, робот преодолел 64 км, несмотря на подрыв на мине и атаку дроном.

Операция "Гвер": ВСУ эвакуировали раненого бойца из вражеского тыла с помощью робота

Силы обороны Украины эвакуировали раненого бойца из захваченного россиянами населенного пункта с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК). Операция получила кодовое название "Гвер", сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подробности

Боец получил тяжелое ранение и 33 дня находился во вражеском окружении с наложенным турникетом. Предыдущие шесть попыток его эвакуации завершились неудачно, а седьмая увенчалась успехом.

Миссия по эвакуации длилась 5 часов 58 минут. Во время операции робот сначала подорвался на противопехотной мине, а затем россияне атаковали его дроном. Несмотря на повреждения, робот не только остался в строю, но и смог доставить раненого бойца к украинским позициям.

Средняя скорость НРК во время миссии: 13 км/ч. Общая длина маршрута: 64 км (из них 37 км - с поврежденным колесом), отметили в Генштабе. Там показали соответствующие видео кадры.

Боец был эвакуирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас он продолжает лечение на следующем этапе - его жизни ничего не угрожает

- добавили в Генштабе.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили в Покровске Донецкой области и в его окрестностях более 1500 российских оккупантов за последний месяц. Кроме того, они уничтожили немало вражеской техники за тот же период.

Кроме того, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнаружили штаб российских захватчиков в оккупированной Авдеевке Донецкой области. Они направили туда беспилотное средство FP-2, оснащенное 105-килограммовой боевой частью: в результате атаки были ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского подразделения "Рубикон".

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Авдеевка
Украина