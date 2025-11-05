Swarmbotics AI розробляє мобільні "зграї" для ураження танків – легкий протитанковий дрон FireAnt

Компанія Swarmbotics AI представила концепцію наземних модульних безпілотних систем, здатних діяти зграйно під керуванням одного оператора. Протитанковий варіант платформи називають FireAnt — недорогий, легкий УНТ (універсальний наземний транспорт), призначений виявляти, відстежувати та уражати важку бронетехніку у складі рою. Про це йдеться у матеріалі Defence, пише УНН.

Swarmbotics позиціонує FireAnt як компонент "зграї" роботів із централізованим управлінням: платформа модульна (швидка заміна корисного навантаження в польових умовах), сумісна з поширеним ПЗ для роботів (ROS 2, JAUS) і розрахована на інтеграцію в змішані команди розвідки, картографування, ретрансляції даних та протиброньового ураження.

Фото: Swarmbotics AI

Компанія робить акцент на автономній скоординованій поведінці та прискоренні циклів прийняття рішень через обмін даними в реальному часі.

Один оператор. Кілька роботів. Нескінченна тактична перевага. Це модульні, адаптовані, автономні рої безпілотних літальних апаратів, що інтегруються в людські формування зараз