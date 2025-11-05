Swarmbotics AI розробляє мобільні "зграї" для ураження танків – легкий протитанковий дрон FireAnt
Swarmbotics розробляю дрони, які будуть діяти як "зграя", а керувати ними буде єдиний оператор. Планується, що дрони будуть ефективно працювати проти танків.
Компанія Swarmbotics AI представила концепцію наземних модульних безпілотних систем, здатних діяти зграйно під керуванням одного оператора. Протитанковий варіант платформи називають FireAnt — недорогий, легкий УНТ (універсальний наземний транспорт), призначений виявляти, відстежувати та уражати важку бронетехніку у складі рою. Про це йдеться у матеріалі Defence, пише УНН.
Swarmbotics позиціонує FireAnt як компонент "зграї" роботів із централізованим управлінням: платформа модульна (швидка заміна корисного навантаження в польових умовах), сумісна з поширеним ПЗ для роботів (ROS 2, JAUS) і розрахована на інтеграцію в змішані команди розвідки, картографування, ретрансляції даних та протиброньового ураження.
Компанія робить акцент на автономній скоординованій поведінці та прискоренні циклів прийняття рішень через обмін даними в реальному часі.
Один оператор. Кілька роботів. Нескінченна тактична перевага. Це модульні, адаптовані, автономні рої безпілотних літальних апаратів, що інтегруються в людські формування зараз
Співзасновник компанії Дрю Вотсон пов’язує доктрину наземних "роїв" із попереднім розвитком повітряних дронів.
Подібно до sUAS, рої sUAS створюють нові концепції маневрування на передовій лінії чуття та передовій лінії роботів
