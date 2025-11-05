ukenru
Меню
ГУР розкрило схему БПЛА "оріон" та список 43 компаній, причетних до його виробництва

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило схему російського БПЛА "оріон" та дані про 43 підприємства-виробники. Третина цих компаній не перебуває під санкціями, що дозволяє рф продовжувати постачання компонентів.

ГУР розкрило схему БПЛА "оріон" та список 43 компаній, причетних до його виробництва

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило схему російського БПЛА "оріон" та дані підприємств, залучених у його виробництві. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР МО.

Деталі

Більше інформації щодо БПЛА можна знайти в рубриці "Засоби ураження" розділу "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions" Головного управління розвідки. Йдеться про тривимірну схему російського БпЛА "оріон", а також інформацію про 43 підприємства, залучених до його виробництва.

БПЛА "Оріон" (він же "іноходєц") є ударно-розвідувальним дроном виробництва підсанкційної російської групи компаній "кронштадт". Він важить близько однієї тони, має пряме крило і V-подібне хвостове оперення.

Також він здатний нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 та Х-БПЛА тощо.

Крім того, даний безпілотник є носієм нової російської крилатої ракети S8000 "бандероль".

Радіус дії "оріона" - до 250 км (з ретранслятором - до 300 км), тривалість польоту - до 30 годин. За такі тактико-технічні характеристики та конкурентну ціну російські ЗМІ гучно прозвали його "вбивцею байрактара" – йдеться в повідомленні.

Але це не все: Головне управління розвідки оприлюднило інформацію щодо 43 російських компаній, які входять у кооперацію з виробництва "оріона".

Як зазначили в ГУР, третина з цих підприємств не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Це створює реальну можливість продовження постачань критичних компонентів та продовження війни проти України.

Нагадаємо

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про 68 нових іноземних компонентів ракет та БПЛА, якими росія атакує українську енергетичну інфраструктуру.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
